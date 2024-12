(Zdroj: Instagram DK)

Komediálny seriál „Najvyšší čas“ rozpráva príbeh troch kamarátok po tridsiatke, ktoré sú úplné protiklady. Každá prežíva svoj „ujdený vlak” inak, no všetky tri si uvedomujú, že je najvyšší čas niečo so sebou robiť. Najvyšší čas nájsť si partnera, zmeniť prácu, začať cestovať, plniť si sny, prebrať sa z rutiny. Vďaka náhode či osudu sa všetky tri prihlásia do zoznamky, ktorá ich život prevráti naruby.

Dominika síce scenáristiku neštudovala, ale vždy ju bavilo písať texty - rozprávky, ktoré písala v detstve, posielala aj babke do Ameriky. Potom sa pustila do písania textov piesní. Nuž a scenár seriálu sa rozhodla začať písať počas materskej dovolenky: „Som totálny workoholik a bol to pre mňa šok vôbec ísť na materskú a nerobiť vôbec nič, takže v čase, keď malá spala, tak som si písala také skeče o ženách po tridsiatke, lebo je to zásadný vek, kedy by sa veľa vecí malo meniť v živote ženy,“ hovorí herečka, ktorá na scenári začala pracovať s Katkou Mikulíkovou.

Zároveň vysvetlila, že názov Najvyšší čas zvolila preto, lebo tieto slová od istého veku sústavne počúvala doma: „Dominika, kedy už budeš mať deti, už je najvyšší čas... je najvyšší čas mať muža, mať deti, v kariére sa ustáliť… čiže obrovské tlaky sú na ženy po tridsiatke,“ smeje sa Dominika, ktorej sme sa pýtali, či aj sama niekedy vyskúšala zoznamku.

Skôr, než seriál príde na televízne obrazovky, si ho budú môcť pozrieť diváci streamovacej platformy JOJ PLAY. Už 4. decembra štartuje prvá z dvanástich epizód! Tešiť sa môžete na tri hlavné hrdinky, ktoré spája priateľstvo a rôzne nečakané životné situácie. Jedno však majú spoločné – každú z nich naháňa „najvyšší čas“. Jednu, aby konečne zabudla na bývalého, druhú, ktorá už by fakt nemala byť single, tretiu, aby so sebou po materskej konečne niečo robila...

Dominika Kavaschová vytvorila SERIÁL a všeličo v ňom na seba bonzla: Najvyšší čas! (Zdroj: NL/TH)