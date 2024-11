Obrovská radosť známej Slovenky (38) a mladého hokejistu (26): Budú TRAJA!

Soňa Jurigová bude mama (Zdroj: Instagram SJ)

Bývalá playmate Soňa Mihaličková v roku 2020 oznámila rozchod s manželom Sašom Jankovičom. Chodili spolu asi 4,5 roka, no keď sa vzali, manželstvo vydržalo len rok. V lete 2021 potom Soňa verejne priznala, že má po svojom boku nového muža. Začala randiť s hokejistom Matúšom Jurigom, ktorého spoznala, keď mal 17 rokov. No a v roku 2022 si povedali svoje áno. Ich manželstvo poznamenali aj náročné chvíle, keď mala kaderníčka popáleniny 3. stupňa. Počas toho, ako boli na chate aj s rodičmi, vybuchol pred ich očami krb.

„Obrovský výbuch, tlak ako keď si na kolotoči a 1000 krát silnejší. Tma, krik, zúfalstvo, plač, bezmocnosť v tých pár sekundách toho výbuchu. Nevideli sme ani tú tmu, mysleli sme, že sme oslepli. Pamätám si, ako ocino maminu a mňa ťahal rýchlo von (nikto sme nič nevideli) všetko sme robili iba pocitovo,“ opísala v minulosti. Odniesli si to najmä Sonine nohy. „Koža mi visela z nôh, od bolesti mi bolo na vracanie,“ uviedla.

(Zdroj: Instagram S.M.)

V nemocnici ju ošetrili a prvé dni, vedela chodiť sama, potrebovala pomôcť ísť iba na toaletu, no ale potom... „Keď zo mňa vyšla všetka tá chémia. Začali také bolesti ľudia, že to ani nemám k čomu prirovnať. Prestala som chodiť, jednoducho to nešlo. Trvalo to asi týždeň, že som nechodila vôbec, bola som odkázaná na starostlivosť 24/7,“ starali sa o ňu rodičia a jej manžel. „Po týždni som sa začala posúvať sama po zemi po zadku. Postaviť som sa nevedela. Na wecko ma ťahali po zemi na uteráku (aby sa to šmýkalo) a museli ma zdvíhať zo zeme a posadiť na wc a čakať kým spravím svoje potreby. Čakať museli pri mne, nakoľko nohy zvisle dolu držať bolo absolútne nereálne,“ dodala.

No a dnes sa aj po takejto životnej skúške radujú. Zo Sone a Matúša sa čoskoro stanú rodičia. „Už ako malá som verila na zázraky a nikdy na ne neprestávam veriť. Radi by sme vám touto cestou oznámili, že budeme traja," napísala na sociálnu sieť Instagram. Oznámili to netradičným spôsobom. A to šiltovkami, na ktorých bolo napísané "mama a otec". Pod príspevkom sa začali kopiť gratulácie. A my sa pridávame tiež. Gratulujeme!