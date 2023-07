ÚRAZ známej Slovenky: UFF, takto vyzerajú POPÁLENINY 3. stupňa!

Soňa Mihaličková sa kedysi zviditeľnila ako playmate, dnes je z nej kaderníčka, ktorá sa stará o vlasy napríklad herečke Karin Haydu, ale aj ďalším známym ženám.

Minulý rok vydesila svojich fanúšikov, keď začiatkom septembra ukázala v takzvanom príbehu záber s obviazanými nohami. Zverila sa, že prežíva kruté bolesti a je odkázaná na neustálu opateru. No k tomu, ako k úrazu v prírode vlastne došlo, sa nevyjadrila. „To, čo sa mi stalo, nie je bežná vec. Nechcem odpovedať na to, ako sa mi to stalo, lebo je to trauma, žiaľ, na celý život,” vyhlásila vtedy.

A doteraz sa o žiadne detaily nepodelila. Lenže jej fanúšikovia nezabudli, čím si prešla. A keď im dala možnosť položiť jej zopár otázok na sieti Instagram, opäť sa niektorí pýtali na túto nehodu s desivými následkami. A Soňa sa priamej odpovedi opäť vyhla.

Ale podelila sa o nepekný záber jej nohy, ktorý vznikol asi mesiac a pol po úraze. Na prvý pohľad človek nevie, či sa pozerá na nohu pokreslenú fixkami alebo úplne zakrvavenú... V skutočnosti ide o spáleniny! „Popáleniny 3. stupňa,” prezradila, čo sa vtedy dozvedela od lekárov. Uff.