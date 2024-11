Radikálna ZMENA IMIDŽU Bartošovej syna (28): Oholil si vlasy a zapustil PLNOFÚZ!

(Zdroj: Profimedia)

Artur Štaidl doslova vyrastal pred zrakmi verejnosti. Syn hviezdnej Ivety Bartošovej a legendárneho Ladislava Štaidla sa však po smrti svojich rodičov stiahol z očí verejnosti. Užíva si súkromie a na spoločenských podujatiach sa objavuje veľmi sporadicky. Naposledy prišiel podporiť finále minisérie o jeho mame s názvom Iveta.

No a včera sa objavil v spoločnosti po dlhšom čase opäť. Nenechal si ujsť slávnostné otvorenie nového pražského baru. A šokoval radikálnou zmenou imidžu. Už v máji sa pýšil "novými" fúzmi, no tentokrát si navyše oholil aj vlasy. A dôvodom bol fakt, že mu výrazne zredli, čo zdedil po svojom slávnom otcovi. Prezradil to v rozhovore pre iDNES.cz.

„Čo som zdedil, to sú rednúce vlasy. To je skrátka vec, s ktorou sa človek musí zmieriť. A fúzy? Možno to robím preto, aby ma niekto nespoznal, možno preto, že sa mi to páči, možno preto, že ma fúzy skrátka bavia,“ okomentoval svoju vizáž Štaidl mladší. Čo hovoríte na jeho nový imidž?

