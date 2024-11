AHA, kto sa objaví v Talente! A nie je sám: Chcel predviesť efektnú akrobaciu, priniesol iba STRACH!

Danči a Jeffy Boy v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ/TH)

Danči je 43-ročný IT technik a nadšenec vzdušnej akrobacie. A tak sa rozhodol, že svoje schopnosti predvedie aj na javisku talentovej šou. Keď však vystúpil na scénu, všetkým bolo jasné, že toto nebude akrobacia, na akú sú diváci zvyknutí. Danči sa totiž viac zamotával do látok, než predvádzal efektné kúsky. Porotcovia aj moderátori netajili svoje obavy. "Ja sa o neho bojím, toto vyzerá ako zápas so smrťou," vyhlásil Jakub Prachař s miernym zdesením v hlase. Jasmina zase nedokázala pochopiť, čo sa na javisku deje: "On je ako múmia tam zamotaný!" Hoci jeho vystúpenie nespĺňalo štandardy profesionálnej akrobacie, Danči priniesol do šou niečo iné – zmes strachu a pobavenia. "Milujem túto šou, vidíš jeden talent v mnohých podobách," zhodnotila s úsmevom Jasmina. Porotcovia ho však napriek tomu ocenili. „Vy ste urobili veľkú službu tejto disciplíne, lebo ľudia vidia, aké je to náročné,“ pochválil ho Leoš Mareš. Diana pridala: „My sme sa o vás tak veľmi báli.“ Jaro zase s humorom priznal: „Ja som sa za neho normálne zapotil!“ Danči síce do finále nepostúpil, no jeho originálny pokus o vzdušnú akrobaciu určite zostane jedným z najbizarnejších momentov aktuálnej série.

TikToková výzva, ktorá skončila na veľkom pódiu! Jeffy Boy a Hanka chystajú šou v ČSMT Jeffy Boy, ktorého pozná každý fanúšik Česko Slovensko Má Talent, to opäť rozbalí! Tento nenápadný chalan s reproduktorom, ktorý si svojím humorom a šarmom získal srdcia divákov, sa vďaka talentovej šou stal známym tiktokerom. Teraz však prichádza na pódium s netradičným hosťom – Hankou, ktorá prehrala ich virtuálny súboj na TikToku. "Stavila som sa, že ak prehrám, vystúpim s ním v Talente. A sľub dodržím!" priznala Hanka, ktorá je pripravená čeliť publiku aj porote. Jeffy Boy sa však zachoval ako pravý gentleman. "Ja som jej to chcel uľahčiť, tak idem s ňou," prezradil Jeffy Boy. Na vtipnú poznámku Jakuba Prachařa, či tým Hanke naozaj pomôže, sa zasmial celý štáb. "Na hanbu ešte nikto nezomrel!" dodal Prachař a povzbudil Hanku, aby si vystúpenie užila. Ako bude vyzerať ich duet? Budú sa diváci smiať alebo ich dvojica prekvapí niečím nečakaným? To sa dozviete už v 13. časti Česko Slovensko Má Talent v stredu na JOJke. Tento výstup si rozhodne nemôžete nechať ujsť!

AHA, kto sa objaví v Talente! A nie je sám: Chcel predviesť efektnú akrobaciu, priniesol iba STRACH! (Zdroj: TV JOJ)