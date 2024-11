Dráma pri dychberúcom výkone zdvihla porotcov zo stoličiek: Chika nezastavil ani hrozivý PÁD

Chico v Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Na pódiu Česko Slovensko Má Talent sa objavilo mladé ukrajinské duo Just Two Men, ktoré okamžite dokázalo, že gravitácia pre nich nič neznamená. Ich vystúpenie, postavené na silovej akrobacii vo vzduchu, prinieslo do šou dychberúci moment, aký tam ešte nebol. Nebezpečné a krásne zároveň – ich číslo spôsobilo, že celé publikum aj porotcovia zostali v nemom úžase. Už počas vystúpenia sa ozýval búrlivý potlesk a na konci nasledoval zaslúžený standing ovation. Leoš Mareš, ktorý na začiatku možno trochu podcenil, čo duo prinesie, neváhal s úprimným priznaním: „Nafúkaný Mareš si na chvíľu myslel, že budete nudní. Pritom vy ste mi dodali zážitok, aký som ešte nevidel.“ Jaro Slávik, očarený vystúpením, dodal s nadšením: „Toto je také číslo, za ktoré je človek rád, že sa narodil.“ A nezabudol pridať aj štipku humoru: „Škoda, že tu dnes nie je Diana Mórová – určite by sa potešila nielen vášmu výkonu.“

Pri vystúpení akrobata menom Chiko došlo k nečakanej dráme. Kubánec bol pripravený ukázať, čo všetko dokáže. Jeho vstup na scénu sám o sebe sľuboval veľkolepý zážitok. Keď sa začala stavať konštrukcia, porota sa tešila, že príde číslo, ktoré v 12.ročníku ešte nebolo. To však oľutovali. Počas prvých sekúnd došlo k niečomu, čo nikto nečakal. Pri svojom úvodnom balancovaní mu nešťastne spadla konštrukcia a on nepekne spadol. V tom momente nastal šok – porotcovia okamžite vyskočili zo stoličiek a s napätím sledovali, či sa niečo vážne nestalo. Marta Jandová sa zmohla len na otázku: „To nebolo naschvál?“ Šokovaná porota sa zhodla, že išlo o nepekný pád. Chiko však ako veľký profesionál pokračoval ďalej. Hoc sa napätie dalo krájať, Chiko s úžasným pokojom, bez ohľadu na nečakané komplikácie a úsmevom na tvári pokračoval vo svojom vystúpení. Ako jeho vystúpenie nakoniec dopadlo a ako ho ohodnotili porotcovia, si pozrite v šou Česko Slovensko Má Talent v stredu o 20.40 na JOJ-ke.

