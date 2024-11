Zdena Studenková a Maroš Kramár v Inkognite (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - A zase bola zábava! Tentokrát mali hádači v Inkognite poriadne ostré jazyky a Kramár so Studenkovou si to nedarovali!

Akk sa stretne dobrá zostava ľudí, o zábavu je postarané. Stabilných hádačov v Inkognite, Michala Hudáka a Mariána čekovského, tentokrát doplnili Zdena Studenková a Maroš Kramár, ktorí si robili žarty na svoj vlastný účet: „My sme si práve spomenuli, že sa ešte poznáme,“ začala Studenková. „​​​​​​​Pred každým menom, keď si spomeniem, kto sa ako volá, mám takú pauzu. Volá sa to menopauza,“ pokračoval Kramár, pričom narážal na svoj vek. Samozrejme, že reč padla aj na jeho najmladšie dieťa, ktoré má už päť mesiacov. Hádači si ho poriadne doberali a slová, ktoré v minulosti povedal Ján Kroner, si Maroš za klobú veru nedá.

Vo videu sa dozviete aj to, ako to bolo v predstaveniach, ktoré Zdena s Marošom hrali 25 rokov a museli riešiť dialógy o materstve. Maroš priznal, že sa už označuje slovom "starší", kým Zdena hneď kontrovala slovom, ktoré vo svojom veku používa už ona. A pridala aj vtipnú hlášku, na čo by mohli robiť reklamu. Kým Maroš tvrdil, že by to malo byť na penzijné fondy, Zdena navrhla niečo iné. Treba vidieť a počuť! Nielen toto video ale ja reláciu Inkognito v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.

Hádači v Inkognite perlili na Kramárov účet: Pri spomienke s Kronerom sa neudržal nik! (Zdroj: TV JOJ)