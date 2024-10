Oslava 50-ky Moniky Hilmerovej: Jej manžel chcel vyzerať NECHUTNE... Ľudia ho NESPOZNÁVALI!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Začiatkom mesiaca, konkrétne 7. októbra oslávila Monika Hilmerová 50-ku. A pri tejto príležitosti v sobotu zorganizovala veľkú narodeninovú oslavu v štýle 70. rokov. Ona sa nahodila ako kráľovná disca, no a jej manžel... Vyzeral nechutne. Ľudia ho nespoznávali!

Monika Hilmerová začiatkom mesiaca oslávila 50. narodeniny. A pri tejto príležitosti zorganizovala postupne 3 oslavy. Jednu, na ktorú pozvala kolegov z divadla, na druhej oslavovala s rodinou a na tej tretej s kamarátmi. V sobotu sa konala tá posledná, ktorá sa konala v bratislavskom podniku na Dunaji. Niesla sa v duchu 70. rokov a hostia mohli prísť v maskách.

No a herečkin manžel Jaro Bekr sa do svojej úlohy naozaj ponoril. Nechcel totiž vyzerať dobre, práve naopak. „Zadanie pre kostým a masky bol jasný... Chcem vyzerať nechutne. Ehm, tak nejak som sa do toho vžil a zisťujem, že normálnu fotku z toho večera asi nemám. Ale zábava s kamošmi bola kráľovská,” napísal k sérii fotiek z oslavy Bekr.

A maska bola natoľko vydarená, že mnohí mali problém spoznať, s kým sa vlastne rozprávajú. „Najviac ma bavilo pozorovať ľudí tých pár sekúnd, kým pochopili, s kým sa rozprávajú,“ dodal. Zaujímavosťou je, že oslava nebola len o Monike a jej 50. narodeninách, či dokonca o darčekoch pre ňu. Ale aj o dobrom skutku.

„Som nesmierne rada, že mám takýchto ľudí vo svojom živote okolo seba, so zmyslom pre humor, ale aj s veľkým srdcom, na tejto oslave sa dokonca pozbierali na krásnu sumu na charitu, takže obdarovali na nej aj tých, čo to veľmi potrebujú,“ prezradila Monika s tým, že Jaro si pre ňu pripravil ešte jedno krásne prekvapenie. Tortu jej dal totiž spraviť v podobe jej obľúbenej hračky z detstva, ktorú má dodnes.