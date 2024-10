Legendárny Svěrák obeťou PODVODU: Urobili z neho PEDOFILA... Mali vraj aj vyjadrenia obetí!

(Zdroj: TASR)

PRAHA - Zdeněk Svěrák (88) patrí k mimoriadne obľúbeným českým umelcom. No kvôli tomu, že sa verejne vyjadruje k politike, má aj veľa nepriateľov. No a tí sa rozhodli zničiť jeho dobrú povesť... Stal sa obeťou nechutného podvodu. Spravili z neho pedofila - mali dokonca aj vyjadrenia obetí!

Hoci je uznávaným umelcom, terčom nenávisti sa stal mnohokrát. Práve kvôli svojim verejným vyjadreniam ohľadom politiky. Väčšinou útoky zvláda so vztýčenou hlavou. Pred pár rokmi však sociálnymi sieťami začal kolovať podvodný článok, ktorý ho doslova zrazil na kolená. Jeho obsah ho ranil natoľko, že na Facebook viac nevkročil.

(Zdroj: Biograf / Česká televize)

„Mňa to porazilo len raz, a to keď na Facebooko zničohonič vyšiel taký podvod, ale dôkladne prepracovaný odborníkmi, ktorý ma označil za pedofila. To bolo tak hrozné! Boli tam falošné rozhovory s deťmi, ktoré som mal obťažovať. A to ma zasiahlo tak veľmi, pretože skoro všetko, čo som robil, je o deťoch alebo pre deti. A to všetko diskvalifikovalo to moje úsilie, pretože som vraj pedofil a všetko robím preto, aby som ich zneužíval,“ povedal Svěrák v rozhovore pre český Deník N.

„To ma bolelo pri srdci a nevedel som, čo s tým. Tak som šiel na políciu a oni mi povedali, že nebude problém vypátrať páchateľov. Ale po mesiaci mi povedali, že súd neuznal tento prípad za hodný ďalšieho vyšetrovania, na čo by sa museli vynaložiť peniaze. Od tej doby som na Facebook už nikdy nevkročil,“ dodal herec.

(Zdroj: FS Barrandov)