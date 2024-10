Vémolova milenka DRÁŽDILA v spoločnosti: Čipkovaný overal odhalil VŠETKO!

Zdeňka „Lulu“ Černá (Zdroj: Profimedia)

Do pražského klubu, ktorý oslávil 1. narodeniny, prijalo pozvanie množstvo českých celebrít. Podnikateľ Richard Chlad, herec Václav Upír Krejčí s partnerkou, speváčka Michaela Nosková či Zdeňka „Lulu“ Černá. Na nej museli prítomní doslova oči nechať! Lulu je známa tým, že rada dráždi. Či už svojím telom alebo kontroverznými vyjadrenia.

Do pamäti ľudí sa zapísala ako Vémolova milenka. Známemu zápasníkovi skoro v minulosti zničila vzťah. Tentoraz do spoločnosti prišla v naozaj vyzývavom outfite. Na sebe mala čipkovaný overal, ktorý odhalil všetko. Pod ním však nebola naostro. Mala béžovú spodnú bielizeň. Na toto extravagantné oblečenie by nemala odvahu len tak hociktorá!

