Czoborová v STRACHU o 85-ročnú mamu: Jej najdrahšia osoba je v NEMOCNICI!

Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora Czoborová prekvapila na Bratislavských módnych dňoch výraznou zmenou imidžu. Fitneska dorazila s novým, sexi krátkym účesom, ktorý okamžite upútal pozornosť. Žeby nový chlap? „To nie, v živote by som to nespravila môjmu úžasnému mužovi," uviedla s úsmevom. „Toto je profesionálna práca úžasného Tomáška Vida. Povedal mi, že tieto parochne nakupoval tam, kde nakupujú personálni vizážisti pre JLo, takže ja mám dnes úžasnú parochňu. Aj keď by som chcela mať takýto účes, neodvážim sa doňho ísť, pretože je veľmi náročný na udržiavanie." Napriek tomu priznala, že ju nový vzhľad nadchol. „Túžila by som mať takéto vlasy, je to veľmi mladistvé, príjemné a ľahké, takže porozmýšľam…“ dodala.

Zorina prítomnosť na módnych dňoch však bola tentokrát vzácnosťou, keďže väčšinu času trávi mimo Slovenska. „Som rada, že som mohla prísť a že budem môcť vidieť aj krásnu prehliadku od Janky Pištejovej, lebo ona má výročie.“ Zora aktuálne venuje všetok voľný čas príprave svojich fitpobytov, ktoré sú priam legendárne a podľa výberu destinácií budú opäť stáť za to. „Chystám sa do Bahrajnu, v januári máme Rio de Janeiro, potom moje obľúbené Thajsko, ale v septembri máme Havaj, ideme na Waikiki Beach a to bude super!“ A hoci manžel Peter Zoru na všetkých pobytoch nesprevádza, na Havaj ho chce určite zlomiť.

Czoborová má však aktuálne celkom iné starosti, keďže jej mamu momentálne trápia zdravotné problémy. „Maminka je momentálne v nemocnici, ale bojujeme,“ zdôveruje sa Zora o jej pobyte v nemocnici v Malackách, kde si Zora pochvaľuje okrem odbornosti aj skvelý ľudský prístup sestričiek, pre ktoré táto práca nie je iba povolaním. „Mama je neskutočný človek, je to dříč, ktorý proste... je veľmi silná osobnosť a nenechá sa zničiť tým, že to zdravíčko nie je. Sme tak 50:50, tak ako väčšinou sú starší ľudia, raz dobre, raz zle.“ Zora je v tomto smere skutočne vzornou dcérou a snaží sa byť mamine oporou. „Ja si myslím, že to je povinnosť každého dieťaťa sa o rodičov postarať. Pre mňa je to to isté voči rodičom manžela a voči celej rodine... Ja som našla nejaký zmysel života v tom, že pomáhať ľuďom a robiť ich život krajší, zdravší, lepší…,“ priznala. V rozhovore Zora prezradila, ako situáciu zvláda, vďaka čomu si dokáže zachovať láskavý prístup, aj keď je to miestami ťažké, reč sa však zvrtla aj na Zorinu trinástu komnatu – deti.

