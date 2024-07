Cibulková odhalila dôvod chudnutia: Kvôli TOMUTO zhodila 18 kíl!

Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

Minulý rok bol pre Dominiku Cibulkovú prelomový. Rozhodla sa totiž, že sa vyberie na cestu chudnutia. Každá mamička vie, že po deťoch postava už nie je taká ako predtým. No a práve bývalá tenistka to chcela zmeniť a cítiť sa vo svojom tele čo najlepšie. „Idem sa dať do formy, to znamená, že som si dala svoj osobný cieľ, svoju osobnú výzvu. Za 8 mesiacov sa chystám dať dole 22 kíl,” povedala v októbri. Nikto však nevedel, že prečo si stanovila práve tých spomínaných 8 mesiacov. Chudnutie Cibulkovej išlo naozaj veľmi dobre. Zakaždým sa so svojimi fanúšikmi podelila o pokrok.

Celkovo schudla neuveriteľných 18 kíl, no a nastal ten čas, kedy prezradila aj dôvod, prečo tak urobila. „Tento mesiac bol tak rozcestovaný, že som si opäť raz na chvíľu pripomenula svoje aktívne roky a dnes som narazila na tento koncept, ktorý som si ani nestihla pridať. A odjazd z "vysnívanej" dovolenky, ktorú sme mali naplanovanú rok dopredu a ktorá mi bola veľkou motiváciou pri chudnutí, pamätáte veľakrát ste sa ma pýtali, že prečo vlastne 8 mesiacov? Tak toto bol môj deadline, ktorý ma hnal dopredu a zatváral mi večer chladničku," zverila sa.

Dominika a jej manžel boli spolu na dovolenke v Grécku bez svojich ratolestí. „Neviem ako vy, ale ja mávam veľakrát odchod z dovolenky jemne melancholický, ale tým, že sme boli prvýkrát na celý týždeň bez obidvoch detí, tak sme sa strašne tešili domov a melanchólia nehrozila, ale nebojte, neplakali sme za nimi po večeroch, nejako sme to "dali". A s kamošmi už pomaly plánujeme ďalšiu pecku na nabudúce leto,“ dodala.

