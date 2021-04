Slávna Češka v ukrutných bolestiach: Nečakané komplikácie pár dní po pôrode!

PRAHA - Skončila opäť v nemocnici! Ornella Koktová (28), ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako milenka ženatého českého podnikateľa Josefa Koktu (64), je už trojnásobnou mamičkou. Dcéreku Lilianne priviedla na svet pred necelými dvoma týždňami. Obdobie šestonedelia je však v prípade kontroverznej Češky poznačené obrovskými bolesťami a ťažkosťami. Pozrite sa, prečo!

Na topkách sme vás informovali, že rodina Josefa Koktu a jeho ženy Ornelly sa 14. apríla rozrástla. K 8-ročnému synovi Quentinovi a ročnému Svenovi pribudla dcérka Lilianne.

Najznámejšia česká milenka opäť mamou: O 35 rokov staršiemu mužovi porodila 3. dieťa!

Ornella sa netajila tým, že jej tretie tehotenstvo bolo rizikové a dalo jej poriadne zabrať. Dcérka prišla na svet cisárskym rezom a novopečená mamička sa už tešila na to, ako si budú užívať spoločné chvíle a prechádzky. Avšak pár dní po príchode domov z pôrodnice sa objavili vážne komplikácie.

„Po príchode domov som bola chvíľku fit. Tak ako sa po cisárskom dá. Avšak potom mi začali ukrutné bolesti na ľavej strane brucha, v oblasti čriev. Nemohla som ležať, sedieť, otáčať sa z boka na bok, vstať, ísť sa vycikať. To všetko som v bolestiach preplakala,” priznala na Instagrame Ornella, ktorú jej otec po troch dňoch plných obáv a zúfalstva vzal k lekárom

„Zistili mi istú blokáciu v črevách so zápalom. Malá bola veľká a po pôrode, keď sa brucho postupne zmenšuje do pôvodného stavu, majú tie črevá až priveľa miesta. A jednoducho sa to bloklo,” dodala Koktová, ktorej lekári hneď naordinovali silné lieky proti bolesti a antibiotiká.

Ornella Koktová so synmi a dcérkou. Zdroj: Instagram