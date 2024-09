Premiéra divadelnej hry: Brychtová ukázala sestru, SEXI herečka a.... Staronový pár OPÄŤ SPOLU!

Slávnostná premiéra inscenácie Chlapský raj. (Zdroj: Ján Zemiar)

V stredu večer sa v ružinovskom kultúrnom dome konala premiéra komédie Chlapský raj, ktorú do svojho repertoáru zaradilo Divadlo komédie. V predstavení v réžii Svetozára Sprušanského hviezdia herci Jevgenij Libezňuk, Peter Kočiš, Martin Šalacha, Marcel Ochránek, Palo Plevčík, Martin Kaprálik a Erik Peťovský.

„Zbožňujem toto predstavenie. Je to náročné, je to maratón, dávame zo seba veľa energie a hlasných zvukov. Ale mám to rád, pretože sme skvelá partia. A aj keď to nie je žiadna veľká filozofia, tak to ľudí oslovuje preto, lebo ženy vidia kus toho mužského sveta. A aj mužov to môže pritiahnuť, pretože nemusia pozerať napríklad balet, ale futbal, ženy a zdravý humor,“ povedal s úsmevom herec Pavol Plevčík.

Pavol Plevčík, Martin Šalacha, Jevgenij Libezňuk (Zdroj: Dalibor Krupka)

Obnovenú inscenáciu, ktorá sa dlhých 12 rokov hrala na Novej scéne, si prišlo vychutnať množstvo známych osobností. Medzi nimi nechýbala napríklad herečka Katarína Brychtová, ktorú v spoločnosti sprevádzala jej sestra Zuzana Šebestová. Práve tá si na pôvodnú verziu Chlapského raja veľmi dobre pamätá - pracuje totiž ako PR manažérka Divadla Nová scéna.

Katarína Brychtová so sestrou Zuzanou (Zdroj: Ján Zemiar)

Neprehliadnuteľná počas večera bola aj herečka Lucia Lapišáková, ktorá v lete oslávila 50-ku. Pri pohľade na ňu by to totiž tipol len málokto. Na premiéru dorazila v čiernych sexi šatách s čipkovaným detailom v dekolte, ktoré dali vyniknúť jej tip-top postavičke a štíhlym nohám v čiernych silónkach. Pozrite, ako jej to pristalo!

Lucia Lapišáková (Zdroj: Ján Zemiar)

Nemálo pozornosti na seba strhol aj staronový párik Dominika Richterová a Juraj Bača, o ktorom sa v minulosti písalo, že je od seba. No aktuálne sa zdá, že opäť tvoria šťastný pár... Alebo žeby zostali len veľmi dobrými kamarátmi? Do spoločnosti totiž po rokoch prišli opäť bok po boku.

Dominika Richterová, Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)