Situácia v Čadci je vážna: VIDEO Mosty ohrozuje tisícročná voda! Voda napáchala obrovské škody

Aktuálnu situáciu v meste radnica zhodnotila ako veľmi vážnu. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali z domu, ak to nie nevyhnutné. Tiež, aby sa nezdržiavali v blízkosti vodných tokov. Z bezpečnostných dôvodov uzatvorili most smerujúci z Námestia slobody smerom k obchodnej zóne. Od 4.30 h je rieka v časti Bukov vyliata na miestnu komunikáciu. Radnica uviedla, že v mestskej časti Horelica sú ohrozené výškou rieky oba mosty. Rieka sa čiastočne vyliala aj pri betonárni na ďalších miestach, identifikovaných povodňovou komisiou mesta. Ide o časť Milošová a záhrady rodinných domov.

"Priebežne zasadá krízový štáb mesta aj okresu. Situáciu stále monitorujeme. Pre prípad evakuácie je pripravený objekt ubytovne v športovej hale," konkretizovala samospráva s tým, že zásahy vykonávajú podľa aktuálnych pokynov a priorít. Dodala, že o vývoji situácie budú informovať.V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy. Podľa meraní hydrometeorológov dosahuje aktuálny stav rieky Kysuca v Čadci 391 centimetrov, v Kysuckom Novom Meste 323 centimetrov a v Turzovke 310 centimetrov.

Ohrozené sú viaceré mosty v Čadci, množstvo vody je podľa primátora obrovské

Kriticky ohrozené veľkou vodou sú podľa primátora Čadce Mateja Šimáška viaceré mosty v meste, predovšetkým na Horelici. Množstvo vody v rieke Kysuca označil za obrovské. Do záchranných prác sú zapojené všetky dostupné zložky aj technika. Radnica verí, že postupne bude rieka kulminovať."Mesto v noci vyhlásilo druhý a tretí povodňový stupeň na základe monitorovania situácie. Od skorého rána sú zapojené všetky zložky a dostupná technika. V kritickom ohrození sú viaceré mosty, jednu lávku nám medzi časom aj odtrhlo. Išlo o lávku pre peších na nábreží pri mestskom a vodohospodárskom podniku oproti železničnej stanici," uviedol primátor. Uzatvorili preto viaceré cesty a snažia sa mosty zbaviť náplav.

Šéf čadčianskej samosprávy ubezpečil, že priebežne čistia aj jednotlivé rodinné domy, z ktorých podľa potreby evakuujú ľudí do pripravených mestských priestorov. Z preventívnych dôvodov uzavreli aj jeden z mostov v centre mesta.Šimášek doplnil, že podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a Povodia Váhu aktuálne dopršalo a rieka by mala kulminovať. "Veríme, že sa postupne začne voda znižovať. Ide v podstate o tisícročnú vodu, a preto sú naše možnosti veľmi obmedzené. Je veľmi náročné všetko koordinovať vzhľadom na to obrovské množstvo vody," zhodnotil.

Ako informuje TASR, veľká voda napáchala v nedeľu v Čadci značné škody na majetku. Bude to mať vplyv na režim fungovania škôl, spojov prímestskej dopravy aj života v meste vôbec. Na sociálnej sieti o tom informuje čadčianska radnica. Hladina rieky Kysuca zatiaľ poklesla o viac ako jeden meter a ďalej klesá.