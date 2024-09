Hana Gregorová (Zdroj: Ján Zemiar)

V rozhovore s Adelou si Hana Gregorová zaspomína na život so svojim manželom Radkom Brzobohatým, ktorý patril medzi najznámejšie tváre českého filmu a divadla. Účinkoval v mnohých kultových filmoch i seriáloch a bol známy najmä svojimi charizmatickými a silnými mužskými postavami. Na mnohých pôsobil rozvážne a zodpovedne, ale Hana vedela zobudiť temperament aj v ňom. „Keď sme sa zoznámili, tak sa tváril, že on je strašný kluďas a že ho nič nevytočí. No tak to bolo niečo pre mňa“, smeje sa Hana a pokračuje: „To by ste sa čudovali: Ja som bola kľudná, ale on bol typ, čo... Nebol to ten hrdina z filmov, čo tak pokojne všetko rieši.“

Ako sa jeho hnev prejavoval a prečo vlastne Hana Gregorová svojho manžela občas rada vytočila, sa dozviete vo videu. Nenechajte si však ujsť celý rozhovor v piatok večer o 21.50 na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou!

Gregorová o EXTRÉMNYCH hádkach s exmanželom: Lietali taniere a… TOTO ho vytáčalo! (Zdroj: STVR)