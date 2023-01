Slovenská kráska skončila v NEMOCNICI: Najhoršia noc!

BRATISLAVA - V poslednom období akoby sa vrece roztrhlo so známymi osobnosťami, ktoré trpia rôznymi zdravotnými problémami. A nevyhla sa im ani Cynthia Tóthová, partnerka rapera Sapera. Musela totiž absolvovať mimoriadne nepríjemný zákrok...

Cynthia ohľadom svojho súkromia nie je práve na slovo skúpa a so svojimi sledovateľmi sa pomerne často delí o to, čo práve prežíva. A to zahŕňa ako pekné, tak aj menej príjemné životné chvíle. Aktuálne sa svojim fanúšikom zverila s tým, že je v nemocnici. Na svojom Instagrame zverejnila sériu príbehov, prostredníctvom ktorých opísala, čo práve prežíva.

Do nemocnice ju priviedol síce rutinný, no mimoriadne nepríjemný zákrok. Pôvabná blondínka si musela nechať vyoperovať mandle. „Ešte stále tu mám ľudí, ktorí nevedia, na čom som bola. Dávala som si vybrať mandle laserom, pretože som mávala časté angíny,” zverila sa Cynthia.

Priznala, že po operácii sa necíti práve najpríjemnejšie. „Zobudila som sa na takú bolesť hrdla, že horšie ako angína,” zverejnila na svojom Instagrame krátko pred pol treťou v noci. „Najhoršia noc,” priznala, čo prežívala. No aktuálne je už z nemocnice konečne doma.

„Inak som celkom v pohode. Len som si musela pospať doma, lebo tam som sa vôbec nevyspala. Neviem nahlas rozprávať, takže šepkám a, samozrejme, ma bolí hrdlo. Nie je to zatiaľ až také zlé, ale môže sa to zmeniť, tak si klopem,” dodala na záver mladá plavovláska, ktorej prajeme skoré uzdravenie.