Zuzana Vačková sa nevie dočkať jesene: Zvyk, ktorým si podporuje zdravie!

Zuzana Vačková (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Zuzana Vačková nestarne! V pohybe stále udržuje nielen telo, ale aj myseľ. Kvízy miluje, takže pozvanie do relácie Čo ja viem bola tá správna trefa.

Piatkový večer bude túto jeseň na Jednotke patriť premiérovej 11. sérii vedomostnej šou Čo ja viem. Diváci si môžu zasúťažiť každý piatok o 20.30 už od tohto piatku 6. septembra. Moderátor Marcel Merčiak privíta v horúcich kreslách známe tváre a svoje vedomosti si opäť otestujú aj vysokoškolskí študenti v publiku. V prvej relácii tejto sezóny budú súťažiť komik a influencer Fero Joke, herečka Zuzana Vačková a raper Majself.

A práve Vačková nám prezradila, že miluje vedomostné kvízy, ale povedala aj to, aká bola v škole žiačka, ktorý predmet milovala a ktorý bol za trest, či čo ju robí v živote šťastnou. Veľmi úprimne odpovedala aj na to, ako si zlepší náladu, keď ju prepadne jesenná melanchólia: „Na jesennú melanchóliu mám teplú deku, dobrý čaj, príjemnú hudbu, krb, priateľov, rodinu, kocúra, papagája…“ Každopádne Zuzka naďalej otužuje a snaží sa podporovať zdravý životný štýl. Čo všetko zažila na vlastnej koži a za čo vďačí napríklad ajurvéde? „Naučila ma počúvať sa, vnímať sa, starať sa o seba trošku viac, naučila ma viac myslieť na to, čo dávam na tanier a viac oddychovať“.

Vačková - Čo ja viem (Zdroj: STVR/NL)