Manželky Felixa Slováčka si nevedeli prísť na meno: 40 rokov NENÁVISTI... Spor ukončila až SMRŤ!

PRAHA - Začiatkom týždňa verejnosť obletela informácia o úmrtí prvej manželky Felixa Slováčka (81), Renée Wevelsiepovej (†76). Ich vzťah v minulosti zničila Dagmar Patrasová (68), EX im potom strpčovala život, za čo ju Dáda nenávidela... Až do smrti!

Renée Wevelsiepová a Felix Slováček si svoje áno povedali v roku 1975. Zdanlivo spokojné manželstvo však zničila Dagmar Patrasová, s ktorou sa napokon v roku 1983 hudobník oženil. A odvtedy si Felixove ženy nevedeli prísť na meno. Renée napríklad tvrdila, že keď mal Slováček u seba dcéru René ešte v predškolskom veku, Dáda ju bezdôvodne týrala.

„Dokonca mojej dcére odstrihla cop!“ tvrdila v minulosti modelka. „Preboha, prečo by som to robila?! Je to nezmysel!“ bránila sa Dáda, ktorú prezývali aj Kráľovnou detských sŕdc. Ona zas naoplátku poukazovala na to, že Felixova ex nepracovala. „Bola príživníčka.“ Renée sa však bránila tým, že jej otec ako letex RAF bol prenasledovaný a orgány sa mstili aj na nej.

Slováček spory svojich "lások" nevydržal, kontakt so svojou ex úplne prerušil a pred problémami utekal do práce. V tom čase večne niekam cestoval s Karlom Gottom. Boj Felixovych žien trval viac ako 40 rokov a nenávisť ukončila až smrť.

