Braňo Deák dostal ponuku, aká sa neodmieta: Záhadné slová, no úsmev ho prezradil!

Braňo Deák (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Braňo Deák si na nedostatok práce nemôže sťažovať, práve naopak. Od júna zarezáva na nakrúcaní seriálu Nemocnica, ktorý sa od septembra vracia na televízne obrazovky, ešte predtým však stihol dovolenku so svojou manželkou a dvomi deťmi. „Jasné, leto sa nám pomaly chýli ku koncu, ale ja som stihol už v júni dovolenku - takú tú zahraničnú. Ale ja mám to leto také polopracovné a polovýletové, takže nás čakajú ešte rôzne výlety po Slovensku,“ odhaľuje rodinné plány herec, ktorý spoločne s rodinkou bodku za letom rozhodne nedal.

Braňo je hrdým otcom dcérky Matildy a syna Adama a v úlohe otca sa doslova našiel. „Áno, veľmi si to užívam, je to úžasné.“ Naskytá sa teda otázka, či sa ich rodinka ešte predsa len o nejakého toho člena nerozrastie. „Fúha, je to strašne náročné mať tie dve deti nejako upratané, ale samozrejme, ak by boli všetky ako Matilda s Adamom, prijal bysom ešte aj päť detí. Tak uvidíme, ako to celé ešte pôjde,“ prekvapuje svojimi slovami sympatický herec, ktorý aktuálne okrem seriálu kývol na ponuku, ktorá sa podľa jeho slov neodmieta! A hoci herec sprvu zatĺkal, napokon predsa čosi prezradil.

