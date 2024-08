Michal Hudák s priateľkou Lenkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátor a zabávač Michal Hudák je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou televízie JOJ, a preto nemohol chýbať na párty, na ktorej televízia oficiálne predstavila program na jesennú sezónu. Hudák však neprišiel sám, ale v spoločnosti svojej partnerky Lenky, s ktorou tvorí pár už viac ako rok. Ruka v ruke si vymieňali úsmevy a zaľúbené pohľady. Pôsobili veľmi oddýchnuto a zrelaxovane. „Lebo my žijeme život ako jednu veľkú dovolenku odkedy sme spolu. A tým, že sa presúvame z Moravy na Slovensko a zo Slovenska do Anglicka… Lenka je z Moravy a žije a pracuje 21 rokov v Anglicku a ja zase žijem v Bratislave, takže sa posúvame a presúvame a kombinujeme a logistika je dokonalá!“ pochvaľuje si moderátor, pre ktorého diaľka nie je žiadnou prekážkou, práve naopak. Dvojica vďaka tomu podniká rôzne výlety a úspešný moderátor je v Anglicku varený-pečený. „Je to veľmi fajn, tu je bláznivých 37 stupňov, tam príjemných 25-26. Aj keď to more je chladnejšie, ale nie je to zlé – pieskové pláže, plytčina, príjemný vzduch, krásna príroda – takže chodíme si oddýchnuť do Anglicka, kde zároveň aj trošku pracujeme.“

Zaľúbenci si tak užívajú jeden druhého a rozhodne sa spolu nenudia. „To najkrajšie obdobie, babie leto, nás čaká. Takže ešte sa len chystáme na nejaké výlety a nejaké dovolenky, čakajú nás veľmi zaujímavé destinácie v najbližších týždňoch.“ V rozhovore sa však zvrtla reč aj na sťahovanie a v tomto má dvojica jasno. Presunie sa napokon obľúbený moderátor za svojou láskou do Anglicka alebo kde sa plánujú spoločne usadiť?

Michal Hudák a jeho priateľka Lenka: SŤAHOVANIE kvôli láske?! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)