Kollárova EX sa verejne pustila do známej speváčky: Zneužívanie detí!

Brožová sa pustila do Smetany (Zdroj: Profimedia)

Kateřina Brožová je u nás známa aj ako ex Borisa Kollára. V Čechách je úspešnou a uznávanou umelkyňou. Aj keď konfliktmi známa nie je, teraz jeden vyvolala. Pustila sa totiž do českej speváčky Emmy Smetany. Emma pridala na sociálnu sieť Instagram video, na ktorom spieva so svojou dcérou. No a Kateřina otvorene vyjadrila svoj názor. „Krásne, ale je to zneužívanie detí pre vlastnú reklamu,“ vyjadrila sa. Reakcia na seba nenechala dlho čakať.

„Milá Kateřina, osobne sa nepoznáme, ale vedzte, že vás považujem za prvotriednu krásavicu a obdivujem vaše nakladanie s neuprosným časom. Rovnako si vážim vašu schopnosť pustiť sa do kritiky takto verejne, iní naši kolegovia by s vami najskôr súhlasili, ale mne by to sem otvorene nenapísali. Návrh! Poďme si dať za 11 rokov kávu aj s dospelou Lennonkou, myslím, že vám tieto naše radosti dokáže obhájiť lepšie a dôveryhodnejšie než ja. Do tej doby sa bude treba spoľahnúť na náš rodičovský úsudok. Majte sa čo najlepšie! A PS pre mojich followerov: Buďte na pani Kateřinu dobrí, bola by som rada, aby to tu aj naďalej fungovalo ako beztrestne slobodný priestor,“ reagovala speváčka na slová herečky.

Fanúšikovia českej speváckej hviezdy to Brožovej nedarovali. „Obidve, mama a dcéra sú šťastné. Vy to nevidíte? Nie, vy nie," či „A dcéra pána Gotta, keď spieva, to nie je zneužívanie?" krútili priaznivci hlavami. Nakoniec svoj komentár herečka vysvetlila. „Milá Emma, nechcela som sa vás dotknúť, naopak, fandím vám. Len ma mrzí, keď rodičia z našej brandže dávajú svoje deti na javisko tak skoro. Lennonke držím palce, nech svoj talent v budúcnosti zúročí,“ objasnila zase Kateřina.