Problémy s bývalým partnerom aj tri roky po rozchode: Fakt si Milena Minichová a jej dcéra toto zaslúžili?

Milena Minichová je talentovaná herečka, ktorá posledné roky zasvätila svojim dvom deťom a starostlivosti o ne. Predtým sa preslávila v jojkárskom Paneláku či markizáckom Druhom dychu, ale množstvo zaujímavých postáv si zahrala aj na divadelných doskách. Po tom, čo deti trochu podrástli, sa výraznejšie a úspešne vrátila na televízne obrazovky nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, kde hviezdi v seriáloch Výpravy a Trpaslík.

Pestré vzťahy ako v minulosti na obrazovkách, však prežíva aj v súkromí. Milena má syna Alexa (10) s automobilovým pretekárom Petrom a dcéru Hanku, ktorú v roku 2017 porodila priateľovi Martinovi. Aj tento vzťah je však už minulosťou a dcéra Hanka (6) chodieva k otcovi pravidelne. Zrejme však nejde všetko tak, ako by malo a hoci by sa mohlo zdať, že veci a vzťahy medzi Milenou a Martinom sú už vyriešené, asi to nie je celkom tak. Podľa všetkého jej Martin svojím konaním namiesto pomoci hádže polená pod nohy. „Poviem len toľko, že naša dcéra sa s otcom pravidelne stretáva a to aj po tom, čo bola, bohužiaľ, opakovane svedkom toho, ako sa muž k žene chovať nesmie.“

Detaily dôverne nepoznáme, ale podľa našich zdrojov má Martin údajne problémy so správaním, nezodpovednosťou a s impulzívnosťou. To vedie k problémom, ktoré má mať nielen s Milenou, ale vraj aj s bývalou ženou, s ktorou má dvoch synov v pubertálnom veku. Aj nedávno malo v jeho byte počas prítomností všetkých troch detí dôjsť k incidentu. „Vzhľadom na ochranu súkromia našej dcéry, ktorá nemôže za to, že jej rodičia sa rozišli, sa bližšie vyjadriť nateraz nechcem. Udalosti z posledných týždňov, keď sa naša dcéra vrátila od otca v stave, ktorý mne aj môjmu okoliu úplne vyrazil dych, však už boli naozaj príliš. Otcove bagatelizovanie a zanedbania starostlivosti o našu dcéru až v takejto výraznej miere mi jednoducho nepríde správne.“ Čo konkrétne sa stalo, Milena nechcela detailne rozmazávať a medializovať, neodpovedala ani na otázku, kto je vinníkom nepríjemností, ktorým musela čeliť jej dcéra. Kým však doteraz nebránila bývalému partnerovi plniť si svoje otcovské povinnosti a na základe dohody bez problémov podporovala ich kontakt a stretnutia, teraz chce svoju dcéru chrániť. „Potrebujeme to všetci spracovať a so situáciou sa popasovať ako dvaja zrelí rodičia. Naša dcéra si to zaslúži.“ Ťažko hľadať pravdu, ktorá je ukrytá v nevyjasnenom vzťahu dvoch ľudí. Každopádne by mali byť prioritou deti a ich spokojné a radostné detstvo.