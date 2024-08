Slovenského hudobníka POHRÝZOL pes pár hodín pred vystúpením: Skončil na urgente!

Branči Kováč alias Vec (Zdroj: Magna)

HONTIANSKE NEMCE - To, že strávi čas na urgente dozaista nečakal. Slovenského hudobníka pohrýzol pes. Iba pár hodín pred vystúpením!

Branči Kováč, známy aj pod umeleckým menom Vec, je slovenský rapper, producent a DJ. Vec je jedným z priekopníkov slovenského hip-hopu a má významný vplyv na slovenskej hudobnej scéne. Svoju hudobnú kariéru začal v 90. rokoch ako člen hip-hopovej skupiny Trosky, ktorá bola jednou z prvých a najvplyvnejších hip-hopových skupín na Slovensku. Po rozpade skupiny sa vydal na sólovú dráhu. Hudobnej tvorbe sa venuje dodnes.

Počas letných prázdnin vystupuje na všelijakých miestach po Slovensku. Naposledy zavítal do Hontianskych Nemiec na festival. Nečakal však, že pred vystúpením skonči na urgente. Pohrýzol ho totiž pes. „Fena Grace mi pár hodín pred vystúpením pri hre rozsekla ruku. 6 stehov na levickom urgente to vyriešilo, následny koncert #hudbaklaske na Dub stage bol skvelý," napísal k záberom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Instagram. Na tých je vidieť ako sa zabáva so sučkou a následne aj stehy či správa z nemocnice. Branči tak skončil s obviazanou rukou, ale koncert pre svojich fanúšikov odohral.