TAJOMSTVO Plačkovej odhalené: Vďaka tomuto schudla 50 kíl!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Plačková ODHALILA TAJOMSTVO jej postavy: TOTO je za tým! (Zdroj: Maarty von B)

Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta a o tom vie svoje aj slovenská podnikateľka a influencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorá pred rokom porodila syna Diona. Ten jej dal ešte počas tehotenstva poriadne zabrať a patrične sa to ukázalo aj na jej váhe. No dnes mamička vyzerá, akoby ani nerodila a jej priam ukážkovú postavu jej viaceré ženy môžu závidieť. My vieme, čo sa za tým skrýva.

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Pred pár dňami sme Zuzanu stretli na jednej akcii plnej detí a mamičiek a tiež tých budúcich. Brunetka nám v rozhovore prezradila, ako sa zmenil jej život, odkedy sa stala mamou a nielen to. Prezradila nám, vďaka čomu vyzerá tak skvelo, hoci pred pôrodom mala viac ako 100 kíl.

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

„Schudla som od pôrodu 50 kíl, vlastne za rok,“ začala na úvod a neskôr odhalila tajomstvo svojej telesnej zmeny. „Držím fasting, nejem mäso, takže takto a ešte do toho nejaké cvičenie, potom to ide pekne,“ povedala Zuzana pre Topky.sk svoj spôsob, vďaka ktorému sa jej podarilo zhodiť nadbytočné kilá.

No za aktuálnu postavu do istej miery vďačí aj svojmu malému neposednému pokladu. „Ten mi dáva poriadne kardio, lebo toho ubehať... Ale to asi myslím, že každé dieťa, ktoré je také živé, tak za to každá mamička povie, že to je masaker, ale zvládam,“ poznamenala podnikateľka.

Počas rozhovoru sa nám zdôverila aj s tým, že s jej mužom Reném plánujú ďalšie bábätko. Kedy to bude, sa už dozviete vo videu, kde si takisto môžete pozrieť, aký kočík si pre malého Diona odniesla ako dar.

Zuzana Strausz Plačková s mužom (Zdroj: Ján Zemiar)