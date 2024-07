Astrologička Laiferová o budúcnosti: Toto nás čaká a neminie! Dôvod na obavy?

Marcela Laiferová (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Marcela Laiferová je všade tam, kde sa niečo deje. A to je jeden z dôvodov, prečo si nenechala usjť ani módnu šou návrhára Fera Mikloška v jej milovaných Piešťanoch. „Je to úžasné miesto, to je proste jedno z najkrajších miest v strednej Európe. Tie kúpele, tie parky, to množstvo kvetov, okolie prenádherné, všetko je tu krásne, kultúrny život… Pritom tu nie je veľa ľudí, všetko je v miere, je tu krásne“, nešetrila slovami chvály speváčka, ktorá dokonca v Piešťanoch vlastní dom.

Na módnu prehliadku prišla v krásnych kvetovaných šatách, v ktorých doslova žiarila a hneď aj prezradila, že na svoje si v kúpeľnom mestečku príde aj pri nákupoch. „Sú tu dobré butiky. Jedna nemenovaná slávna herečka povedala, že tu každý rok minie polovicu svojho príjmu na šaty,“ prezrádza so smiechom Laiferová. Tá však v Piešťanoch nepohrdne ani kúpeľnými procedúrami. „Samozrejme, ja tu chodím na masáže, do horúcej vody, občas si sem zájdem na nejakú kúru.“

Marcela Laiferová však nie je len speváčka, ale dlhé roky sa venuje aj astrológii, budúcnosť Slovenska však napriek aktuálnemu dianiu nevidí negatívne. Sú však predsa len veci, ktoré ju vedia urobiť nešťastnou a ani v tejto téme neostala svojej otvorenosti nič dlžná...

