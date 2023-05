Krásna markizáčka bude HVIEZDIŤ v ČESKOM Let’s dance: ROZDIELY vnímam už teraz… A to ešte ani nezačali!

BRATISLAVA/PRAHA - Krásna Dominika Rošková patrí k najväčším tanečným hviezdám markizáckeho Let's dance. V dvoch predchádzajúcich sériách si so svojimi partnermi vybojovala striebornú priečku, v tej aktuálnej sa s hercom Richardom Autnerom umiestnila na štvrtom mieste. Aj napriek tomu, že si doposiaľ nesiahla na víťaznú trofej, pre mnohých je práve ona kráľovnou tanečného parketu. No a niet divu, že pôvabnú blondínku si všimli aj v susednom Česku...

Je mladá, krásna, temperamentná a pre parket sa narodila. Dominika Rošková tancuje s vášňou, aká sa len tak nevidí, nikto sa preto nemôže čudovať, že o túto tanečnú divu je záujem aj u našich susedov. Tvorcovia českej verzie Let's dance našu Dominiku kontaktovali s ponukou, aby bola súčasťou ich šou, no a ona napokon prikývla.

Hoci celá vec vyšla najavo len nedávno, Dominiku oslovili už počas minulého roka. „Zavolali mi na jeseň, akurát som varila. Prekvapilo ma to a zároveň veľmi potešilo. Cítila som, že potrebujem zmenu a novú výzvu, a tak som sa tešila, že to prišlo," povedala pre Topky.sk kučeravá kráska s tým, že ponuku prijala takmer okamžite.

„Neváhala som, k zváženiu boli len podmienky a Adamova (Dominikin priateľ, pozn. red) ochota ísť so mnou, respektíve zvládnuť malú odluku. Kedže všetko dopadlo pozitívne, s nadšením som ponuku prijala. Teším sa na zmenu, iný typ tvorby, nových ľudí, iný pohľad na tanec. Veľmi sa teším aj na orchester a Prahu samotnú. Plánujem obísť všetky možné workshopy a nazrieť do nových tanečných kultúr," prezradila pôvabná hviezda Let's dance.

Keď sme ju oslovili s otázkami, či vníma nejaké zmeny medzi českou a slovenskou verziou, priznala, že nejaké odlišnosti si už všimnúť stihla. „Rozdiely sú. Vnímam ich už teraz, a to sme ešte ani nezačali. Konkrétnejšie vám to však budem vedieť povedať až koncom roka po celej show, keď to celé zažijem," povedala nám Dominika s tým, že aktuálne má v pláne napozerať si viac epizód šou Star dance, aby mala lepší prehľad.

Galéria fotiek (3) Richard Autner a Dominika Rošková

Zdroj: TV Markíza

Pýtali sme sa aj na to, ako vníma fakt, že odkedy sa vďaka Let's dance stala súčasťou nášho šoubiznisu, žne jeden úspech za druhým. No a v neposlednej rade aj to, že fanúšikovia spomínanej šou si ju absolútne zamilovali a tešili sa na každé jej vystúpenie, ktoré sú spravidla plné obrovskej vášne a nespútanej energie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

„Som veľmi vďačná, ako sa veci vyvíjajú a hýbu, no zároveň všetko vnímam v celistvosti a komplexnosti. A teda viem, čo všetko je za tým a čo je vidieť navonok. Je to denno-denná práca na sebe v rôznych oblastiach, s vrcholmi a aj občasnými pádmi. Stále sa učím, prekonávam limity, nové výzvy. Žijem však krásny život, za ktorý som vďačná. To, čo robím ma baví, napĺňa a miestami až vzrušuje. Takže ďakujem, že môžem žiť svoje sny," hovorí slovenská tanečná diva.

Na záver padla aj otázka, či existuje niečo, na čo by v rámci šou nepristúpila. „Fuu, zatiaľ som sa dala nahovoriť asi na všetko. Resp. minimálne sa aspon pokúsila to naučiť. Nedokážem však robiť veci, s ktorými nie som vnútorne stotožnená, ktoré sú mimo môjho hodnotového rebríčka," dodala na záver Dominika, ktorej v českej šou Star dance držíme palce a veríme, že bude tou najlepšou reprezentáciou našej krajiny, akú sme si len mohli priať.