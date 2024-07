Letná dovolenka Evelyn: Prezradila, s ktorým BLÍZKYM človekom ide a k čomu ju DONÚTIL

Eva Evelyn Kramerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Užíva si leto! Zatiaľ síce iba v Bratislave pri Dunaji, ale leto ešte nekončí. „Minimálne pôjdem na Oravu domov, ale samozrejme, mám v pláne aj dovolenky. Ale akurát som sa bavila s kamošom, že je dobré objavovať aj Slovensko“, hovorí Evelyn s tým, že určite pôjde aj do Chorvátska. „Kvôli tomu, že kamoška má fóbiu z lietania“, dodala. Spomenula aj to, že s Ferom Jokeom boli tento rok spolu na Islande: „ A možno ešte niečo naplánujeme, my to máme také spontánne, cez leto si môžeme dovoliť nemať plán.“

Evelyn má veľmi rada more, ale rada objavuje aj históriu a inú kultúru danej krajiny. Relax vo všeobecnosti miluje, rada si dá nealko drink na pláži, lebo alkohol veľmi nepije. Ináč to bolo v jej študentských časoch, kedy sa výdatne žúrovalo. Teraz potrebuje byť ráno čerstvá, prednosť dáva bicyklovaniu či cvičeniu, alebo práci, lebo ráno je najviac produktívna: „Alkohol nepijem, raz za tri-štyri mesiace si niečo dám, nie som veľký konzument, takže vždy je to nejaké nealko", pričom spomenula radler.





