Dcéra Dary Rolins to PREPÍSKLA: Takto nazvala svoju mamu... Dali jej to poriadne VYŽRAŤ!

BRATISLAVA – Dcéra Dary Rolins Laura (14) chodí naozaj po tenkom ľade. Tentokrát so svojou mamou natočila nevinné video, ktoré ale vyvolalo poriadny rozruch. To, ako ju nazvala, totiž pobúrilo mnoho ľudí a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Dali jej to doslova vyžrať!

Laura Homolová je dcéra Dary Rolins (48) a Matěja Homolu (49). Je jasné, že jej pubertu najviac ovplyvňujú najnovšie trendy. V poslednom období svoje pôsobenie presunula na sociálnu sieť Tiktok. Tam natáča rôzne videá a jej mama ju v tom podporuje. Najnovšie sa ukázala v jednom spolu s ňou. A vyvolalo poriadny rozruch!

Aj keď je táto platforma známa väčšinou medzi mladšími generáciami, nepohrdnú ňou ani starší ľudia. Vtipné videá momentálne valcujú internet. Lauru Tiktok doslova pohltil a jej videá majú nespočetné množstvo zhliadnutí. Nie je slávna len vďaka svojim rodičom, ale vyzerá to tak, že si buduje aj svoju vlastnú „modernú“ kariéru na sociálnych sieťach.

Tanec hýbe týmto online svetom a tínedžerka to dobre vie. Rôzne zaujímavé choreografie a popisy majú nadšenci Tiktoku v obľube. Posledné video, ktoré natočila spolu so svojou mamou Darou, bolo však podľa jej fanúšikov cez čiaru. Popri tancovaní sa totiž pri Dare Rolins objavil nápis MILF. Komentáre pod videom dávali značne najavo, že to nie je úplne v poriadku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tiktok

Ľudia začali upozorňovať na skutočnosť, že neplnoletá Lola asi nevie, čo daná skratka znamená. „To neviete, čo doslova znamená „MILF“ alebo prečo ste si mysleli, že je dobrý nápad niečo takéto zverejniť?“ napísala s ľútosťou istá žena. „Ponauč ma, ale ja som doteraz mala za to, že to znamená „atractive middle age woman“ (atraktívna žena v zrelšom veku, pozn.red.),“ oponovala mladá Homolová.

MILF však vôbec nie je také nevinné označenie, ako si Lola myslí. MILF je skratka anglického výrazu, ktorý sa využíva hlavne v porno brandži na označenie žien, ktoré sú síce už matkami, no mnohí muži by si stále dali povedať... v tom sexuálnom význame. Hoci túto skratku dospelí ľudia často používajú v lichotivom význame pre osoby, ktoré proste ešte nepatria do starého železa, predsa len – to F na konci zastupuje neslušný výraz F*CK, ktorý teda pri označení vlastnej mamy naozaj vhodný nie je.

Video, na ktorom Dara Rolins tancuje so svojou dcérou, si môžete pozrieť nižšie.