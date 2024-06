Make-up artist celebrít z Let´s Dance radí: Cez leto sa musíte líčiť inak! Na TOTO nesmiete zabudnúť

Make-up artist Tomáš Vida s Petrou Dubayovou (Zdroj: Instagram/Tomáš Vida)

, zhodnotil make-up artist mnohých hviezd Tomáš Vida. Zároveň hovorí, že mnohé trendy sa vracajú, napríklad modrá farba. Len na jej použitie si treba dať pozor.Tohtoročné letné trendy poradil aj čo sa týka rúžov a leskov na pery.

Pripomenul tiež to, že by sme nemali zabúdať na ochranný faktor aj na tvár, aby sa nevyskytli pigmentové škvrny. Používať by sme mali hlavne vodeodolné produkty a rôzne fixačné spreje, ktoré vedia pleť osviežiť a zafixovať, pričom lepšie drží aj make-up. Vhodné je si vybrať ľahšie krémy, ktoré sú tekutejšie, veľmi hydratačné, pretože pri opálení sa pleť veľmi vysuší.

Tomáša sme sa pýtali aj na známe tváre a celebrity, ktoré líčil v Let´s Dance. Chceli sme vedieť, či im už niekedy nejde na nervy, že si musia zasa niečo nanášať na pleť a opäť sedieť dlhý čas v maskérskom kresle.Do maskérne vraj chodia často nenalíčené a Tomáš vraví, že mnohé z nich by sa líčiť vôbec nemuseli, tak sú krásne. Jedným dychom však vraví tiež to, že aj keď sa robí prirodzený a nenápadný look, aj ten treba nalíčiť:Ako to teda dosiahnuť a na čo si dať pozor, sa dozviete z videa.

Tomáš Vida