Na otvorení letnej sezóny bolo rušno: Aha, koho vyvetrali Bielovič, Lazaro či Barkolová

V známom vodnom parku neďaleko Ružomberka to vrelo. Otvorenie letnej sezóny sa konalo vo veľkolepom štýle a príležitosť zabaviť sa neodmietli mnohé známe tváre z kultúrneho i spoločenského života. Užívali si nielen slnečné lúče, letné osvieženie v podobe skvelých drinkov, dobrú hudbu či bazény, ale aj pestrý program. Ten začal už v piatok vystúpením kubánskeho speváka Lazara v sprievode tanečníc Mario Lopez. Spevák na víkend zobral aj svoju 13-ročnú dcéru Sarah.

V sobotu sa konalo otvorenie saunového sveta a pasovanie saunamasterov za rytierov, ktorými boli majster Slovenska Jean Colin Dora a 3-násobný majster sveta Maciek Piczura. O vyslobodenie morskej panny sa postaralv úlohe Poseidona, ktorému asistoval. Nechýbala ani vernisáž obrazov Lucie Rubeljovej. Výstavu krstom uviedla do života, ktorú na akcii sprevádzal jej partner Ondřej Koptík. Krstili sa aj apartmány, kde mala hlavné slovo, ktorá prišla so svojou dcérou. Nechýbala ani, ktorá mala celú akciu pod palcom ako moderátorka - a tiež neprišla sama. Spoločnosť jej robila dcéra Alexandra a vnuk. Pozvanie prijali ajDva dni nabité programom ukončil koncert kapelyAko to tam celé žilo, si pozrite vo videu aj vo fotogalérii

