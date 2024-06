Speváčka zúri pre ZRUŠENÝ festival: Došla som na Slovenko a FACKA jak blázon... Kokos, to čo je?!

Speváčka LeRa zúri pre ZRUŠENÝ festival: FACKA jak blázon... Kokos, to čo je?! (Zdroj: Instagram L.R.)

Legendárny Topfest sa mal konať už budúci víkend od 27 - 29. júna na letisku v Žiline. Dva týžden pred podujatím však organizátori oznámili, že nebude. „Na základe nepredvídaných udalostí, ktoré sa stali v predchádzajúcich týždňoch, sme nútení podľa dnešného rozhodnutia festival na rok 2024 zrušiť,“ napísali na oficiálnom profile festivalu.

Informácia sa po niekoľkých dňoch dostala aj k slovenskej rockovej speváčke Lenke LeRe Rakar, ktorá na podujatí vystupovala minulý rok. A poriadne ju nahnevala. „Sme v štúdiu, kde sa poctivo pracuje, s kapelou skúšame, mimochodom s novou zostavou, veľmi sa teším, ako vám ju predstavím na letných akciách a festivaloch... No, festivaly a akcie...“ zasekla sa LeRa vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.

„Došla som na Slovensko a facka jak blázon, že kokos, toto čo je, že sa opäť raz niečo ruší... Čo niečo, opäť sa ruší niekoľko akcií... Aj festival, ktorý bol minulý rok nedopatrením dvakrát, tak tento rok nebude už ani raz,“ priblížila speváčka. „A ja si kladiem otázku, prečo sa toto deje a či si zodpovední ľudia naozaj uvedomujú, že kapely, ktoré sa nemajú úplne kde na Slovensku realizovať, lebo všetci veľmi dobre vieme, aká je situácia, tak potrebujú špičkovú organizáciu, zodpovedných ľudí, ktorí žijú pre tú muziku, robia to pre fanúšikov, robia to preto, aby sme aj na Slovensku mohli my kapely existovať,“ pokračovala LeRa.

„Potom sa dejú takéto fuckupy a človeka z toho ide poraziť. No v každom prípade sa na vás teším na Cibula feste, pretože ten má špičkovú organizáciu a dlhoročnú tradíciu a zatiaľ to vyzerá tak, že tam budú nielen super interpréti a takisto aj my, ale že tam budete aj vy a výborná nálada. Snáď to dopadne tak, že to trošku zachráni reputáciu slovenských festivalov. Lebo ja už naozaj neviem, kam toto speje. Tak sa vidíme na Cibula feste,“ dodala.

