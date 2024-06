Po ODCHODE Juraška a Šóošovej: Markíza hlási novú moderátorskú dvojicu v Teleráne!

Teleráno pozná svoju novú moderátorskú dvojicu

Bol to šok, keď sa na verejnosť dostala informácia, že po takmer 20 rokoch z Telerána odchádzajú Lenka Šóošová a Roman Juraško. S vysielaním sa lúčili veľmi ťažko, dokonca padali aj slzy. Zatiaľ, čo Lenka z obrazu odišla úplne, Roman sa presunul do Reflexu. No a aktuálne Markíza hlási novinku! Už našli náhradu.

Od budúceho týždňa sa budete zobúdzať s Marekom Polomským a Simonou Ondruškovou. Svoju premiéru na obrazovkách budú mať už v utorok 18. júna a doplnia tak dve terajšie moderátorské dvojice, ktoré tvoria Kvetka Horváthová s Tomášom Juríčekom a Lucia Hlaváčková s Matúšom Krnčokom.

Simona je z tejto príležitosti a výzvy nadšená. „Je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Viem však, že spoločne s Marekom zo seba vydáme to najlepšie a urobíme všetko pre to, aby to tak cítili aj diváci pri obrazovkách. Sme tu totiž práve pre nich, ktorí reláciu sledujú roky a nesmierne si ju obľúbili. Verím, že ranné vstávania budú pre nich príjemné aj v našom podaní,“ priznala Simona Ondrušková.

Marek Polomský musí vyjsť zo svojej komfortnej zóny. „Ponuku moderovať Teleráno som prijal s veľkým rešpektom a pokorou. Nie som práve ranné vtáča, takže vyjdem zo svojej komfortnej zóny, už teraz sa však veľmi teším na divákov, svoju novú parťáčku Simonu, ako aj na všetky skúsenosti, ktoré vďaka Teleránu načerpám. Rád sa totiž učím nové veci a snažím sa na sebe neustále pracovať,“ vyjadril sa Marek Polomský.

Obaja moderátori úspešne prešli niekoľkými kolami kamerových skúšok. „Preukázali na nich, že majú nielen talent pre túto prácu, ale aj zanietenosť pre typ obsahu, ktorý Teleráno divákom každý deň prináša, vrátane rôznych bláznivých nápadov a nečakaných situácií. Obom im držím palce,“ zhodnotila šéfredaktorka publicistiky TV Markíza Zuzana Štelbaská.

Simona Ondrušková a Marek Polomský (Zdroj: TV Markíza)