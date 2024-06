Šokujúce PRIZNANIE Vémolovej Lely: Niekoré plastiky ĽUTUJE... Už by do žiadnej NEŠLA!

Karlos Vémola s manželkou Lelou Ceterovou (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Manželka Karlosa Vémolu (38), Lela Ceterová (35) sa do povedomia verejnosti dostala ešte pred vzťahom s českým bojovníkom, ako modelka. Pozornosť pútala svojimi vylepšenými krivkami či plnými perami. Plastickými operáciami sa blondínka nikdy netajila... No teraz priznala, že niektoré ľutuje. Už by do žiadnej ďalej nešla!

Lela Vémola začínala s modelingom ako 13-ročná. Kult krásy a dokonalých postáv jej preto bol blízky od skorého veku. Pomerne skoro si preto povedala, že keď dovŕši 18 rokov, pôjde na plastickú operáciu. „Profesionálne mi to pomohlo a moji rodičia ma v tom podporili, lebo vedeli, že budem šťastná a že mi to chýbalo k tomu, čo ja potrebujem,“ priznala pre markizácky Reflex.

Potom to už podľa nej bola choroba, že chcela ďalšie a ďalšie vylepšenia. „Keď som bola mladšia, tak som to brala trošku ako takú hru, že čo je na tom, že pôjdem ešte raz a ešte raz a ešte raz na nejakú operáciu. Teraz s odstupom času, keď už mám ten vek a dve deti, som veľmi zodpovedná a beriem to tak, že nie je správne si toľkokrát ľahnúť pod nôž,“ prezradila.

Lela sa netají tým, že ma operované prsia, nos, zadok a zväčšené pery. Aktuálne však šokovala priznaním, že niektoré zo zákrokov ľutuje a už do žiadneho ďalšieho by nešla. „Sú plastiky, ktoré ľutujem, práve preto boli nejaké opravné plastiky. Už by som na žiadnu plastiku nechcela ísť, pretože naozaj nie je to pre mňa priorita a riešim úplne iné, podstatné veci v živote,“ dodala s tým, že sa sama sebe aktuálne páči viac, ako pred rokmi.

(Zdroj: Instagram L.V.)