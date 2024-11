STRACH o slovenskú playmate: RIZIKOVÉ tehotenstvo a... ZÁKAZ cestovania!

Lela Ceterová (Zdroj: Instagram LC)

V októbri vyšlo najavo, že rodinka Vémolovcov sa rozrastie. Karlos a Lela sa spolu tešia na tretie dieťatko, ktorému už vybrali aj meno. Bude sa volať Arnold. „Deti robia náš život dôležitým s naplneným. Každé dieťa je živou správou o láske a ľudských príbehoch, ktorú pošleme do časov, ktoré neuvidíme. Lilinka a Rocky nás naučili snívať s otvorenými očami a mysľou. Vďaka ním veríme na zázraky," napísala na sociálnu sieť influencerka v tom čase.

Aktuálne je v piatom mesiaci a od lekárov má nariadený kľudový režim. „Tentoraz je to náročné a musím sa maximálne šetriť, čo je s deťmi a pri pracovných povinnostiach výzva,“ netají sa Lela. Bohužiaľ neprebieha všetko tak, ako by malo, a bývalá playmate skončila na pár dní v nemocnici. Nemohla ani vycestovať na Slovensko za rodinou.

Jej mama má totiž oslavu 70. narodenín. „Už je to lepšie, ale musím byť v pokoji. A tak je nemožné, aby som s manželom a deťmi odišla na Slovensko, kde má moja milovaná mamička oslavu narodenín. Veľmi ma to mrzí, ale lekári mi tak dlhú cestu autom zakázali,“ povedala pre český Blesk. A tak sa do Žiliny vypraví len Karlos s ich deťmi Lily a Rockym.