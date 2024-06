Aj keď Jasmina s Rytmusom zdieľajú na svojich sociálnych sieťach pikošky zo svojho súkromia, v pripravovanej reality šou ich život naberie úplne iný rozmer.prezrádza energická moderátorka

Jasmina priznáva, že si veľmi dobre uvedomuje silu sociálnych sietí a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa do reality šou s Patrikom pustili: „Žijeme v dobe, kedy nás sociálne siete pohltili, kedy každý má pocit, že títo sa majú, tí majú krásny vzťah, ale aj my s Patrikom sa pohádame, nerozumieme si niekedy vo výchove Sanela, do toho máme strašne veľa práce a keď to chceme zlúčiť ešte s tým, že chceme byť dobrými rodičmi alebo nebodaj mať čas pre seba…“

Prominentní manželia tak riešia každodenné problémy a krízy ako ktokoľvek iný a diváci budú mať šancu byť pri tom! Ruka v ruke s tým však ide strata súkromia a kamery na každom kroku. Nelezú dvojici na nervy? Jasmina v tom má pomerne jasno, rovnako aj v tom, čo by pred kamerou neukázala ani za svet!

Jasmina prezradila pikošky z ich novej reality šou: S Patrikom odhalia pravdu, padli slová o kríze!