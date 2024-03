Jana Nagyová (Zdroj: Ján Zemiar)

Jana Nagyová, ktorú si najviac pamätáme z nezabudnuteľného seriálu Arabela, prišla na Let´s Dance podporiť hlavne Hanku Gregorovú: "Ja ju strašne obdivujem, ale to nie je o tom, koľko má človek rokov, ale že to berie s humorom, s nadsázkou, že človek má rád život, to je na nej vidieť, a o tom to je... Jej obrovská energia, ktorú dokáže televíznym divákom pretlmočiť", ospevuje ju herečka, ktorá už po čarovnom Arabelinon prsteni netúži. Splnil sa jej totiž najväčší sen - vrátila sa na televízne obrazovky a v nakrúcaní aj pokračuje. Ako ju po rokoch prijali kolegovia, sa dozviete z videa.

Každopádne Jana Nagyová prezradila, aké má zatiaľ nesplnené želanie. Týka sa rodiny, ktorá je roztrúsená po celom svete. Vnučka od dcéry je vo Viedni a vnuk od syna žije na Novom Zélande. Najmladšia dcéra s manželom žijú v Berlíne a zatiaľ dieťa nemajú.

Arabela už po čarovnom prsteni netúži, ale... TOTO želanie sa jej zatiaľ NESPLNILO! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)