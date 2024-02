Známi Slováci v spoločnosti s deťmi: Všetci v modrom a... Oklamčák ako TATKO ŠMOLKO!

(Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Do Bratislavy sa prisťahovali Šmolkovia! V jednom z nákupných centier sa v stredu otváral nový zábavno-vzdelávací park a tento moment si nenechali ujsť ani mnohé verejne známe tváre, ktoré do spoločnosti priniesli aj svoje deti. Všetci prišli v modrom... Iba Jozef Oklamčák (67) prišiel ako tatko Šmolko!

V jednom z bratislavských nákupných centier sa v stredu otváral nový zábavno-vzdelávací park s tématikou obľúbenej rozprávky Šmolkovia. Najpopulárnejšie európske komiksové postavičky prišli podporiť mnohé verejne známe osobnosti, ktoré do spoločnosti sprevádzali aj ich deti. Za všetky spomeňme speváčku Suzie Hroncovú, herečku Milenu Minichovú či modelku Soňu Štefkovú.

Slávnostné otvorenie si nenechal ujsť ani znalec ženskej krásy Jozef Oklamčák. No hoci všetci prišli oblečení v šmolkovskej modrej, on jediný zostal verný svojej obľúbenej červenej. A to neuniklo pozornosti herečke Zuzane Kubovčíkovej Šebovej, ktorá v nových častiach rozprávky prepožičiava hlas Šmoulinke - neodpustila si na adresu Oklamčáka poznámku.

„Ďakujem, že ste prišli v modrom, veľmi si to vážim, môžete ísť odtiaľto ešte aj na Avatara. A chcela by som povedať, že pán Oklamčák prišiel veľmi dobre oblečený, pretože prišiel za tatka Šmolka, a to sa tiež ráta," zahlásila do mikrofónu pred všetkými Šebová.