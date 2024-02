Oklamčák sa prekecol, už bolo neskoro: Za tie dlhé roky si to nikto NEVŠIMOL!

Jozef Oklamčák (Zdroj: Vlado Anjel)

Jozef Oklamčák je výrazná osobnosť. Nemožno si ho nevšimnúť najmä vďaka jeho červenému oblečeniu, ktorým prezentuje radosť zo života. V červenom saku, tričku, okuliaroch i neodmysliteľnom klobúku prišiel aj na projekt Korene, ktorý je autorským počinom skupiny Iconito a Folklórneho súboru Zemplín. Svoje korene na východe Slovenska v Sobranciach má aj Jozef Oklamčák, ktorý rád prijal pozvanie na koncert a prezradil, čo je typické pre východniarov: „Východniari sú milí, usmievaví, veselí, plní energie, zábavy, tešia sa zo života. A mám taký pocit, že všetci uznávajú moju teóriu, že žijeme len raz, dnes práve teraz, lebo zajtra je neisté“. Priznal aj to, ktorú východoslovenskú pesničku má najradšej a ktorú zvykne spievať po siedmich pohároch vína. Ale aj to, či mu niekedy Bratislavčania či západniari dali pocítiť, že je východniar.

Ľudové piesne v moderných úpravách. Spojenie popovej skupiny s folklórom má svoje korene v rodnom kraji skupiny Iconito, ktorá spolu s Folklórnym súborom Zemplín stojí za projektom Korene. Ten sa skladá z viacerých častí, pričom dominantným produktom je multižánrové edukatívne predstavenie poukazujúce na dominanty slovenského folklóru s ich odkazom a vplyvom na dnešnú dobu. Každý región (Myjava, Podpoľanie, Horehronie, Kysuce, Goralská oblasť, Zemplín) je na úvod prezentovaný formou videodokrútok, ktoré odhalia ich regionálne zaujímavosti akými sú kroje, osobnosti svetového kalibru so slovenskými koreňmi, či osobité dominanty akými sú fujara, horehronské spevy, či terchovská muzika zapísané do zoznamu nehmotného kultúrného dedičstva UNESCO. „Aj Folklór môže byť ''Cool'', a jeho odkaz môže dnes čo to povedať mladým ľuďom. Aj to je dôvod, prečo tento projekt vznikol”, vysvetľuje Kristián Dufinec, frontman skupiny Iconito.