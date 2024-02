Karlos Vémola (Zdroj: Instagram K.V.)

BRATISLAVA - Obávaný MMA zápasník Karlos Vémola alias “Terminátor“ je milovníkom divokých zvierat. Jeho Vémoland je plný šeliem no zdá sa, že to mu nestačí. Najnovšie zatúžil po...

“Terminátor“ Vémola nemá stále dosť: TOTO zviera CHCEM! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)

Su ľudia, ktorí musia mať za každú cenu všetko, po čom zatúžia. A MMA zápasník Karlos "Terminátor" Vémola o tom vie svoje. Okrem toho, že je športovcom telom aj dušou, jeho "láska" k zvieratám nemá konca kraja. Najradšej by mal doma celé zoo, no z kapacitných dôvodov to skrátka nie je možné. Priznal to počas nášho rozhovoru tesne pred začatím jeho veľkolepej premiéry dokumentárneho filmu "Karlos".

MMA bojovník Karlos Vémola (Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja by som chcel mať strašne veľa zvierat, ale dal som si taký ultimátny cieľ,“ začal na úvod Karlos a neskôr nás so svojou túžbou po tomto africkom tvorovi doslova odrovnal. Ten fakt nemá stále dosť! To, po akom prírastku do rodiny zápasník nesmierne túži a čo všetko preto bude musieť urobiť, sa dozviete v našom videu vyššie.