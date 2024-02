Český herec po OCHRNUTÍ TVÁRE: Obavy o kariéru… Odvtedy mám REŠPEKT!

Adam Mišík na premiére seriálu Metóda Markovič Hojer (Zdroj: Maarty)

Sú to už štyri roky dozadu, čo mladého českého umelca Adama Mišíka sužovali zdravotné problémy. V tom čase sám informoval cez sociálnu sieť Instagram, že mal zápal mozgových blán a po uhryznutí kliešťom mu ochrnula polovica tváre.

Našťastie mu po tejto tragédii nezostali žiadne následky, no obavy o rozbehnutú kariéru boli na mieste. „Ja som vlastne dostal zápal mozgových blán, čo už je pár rokov späť a ochrnula mi polka tváre, čo pre herca nie je úplne to pravé orechové, takže som premýšľal čo sa bude diať,“ zdôveril sa herec s tým, že mu nebolo všetko jedno. „Našťastie ma dali späť dohromady, takže môžem robiť to, čo ma baví a nie je zo mňa "dvojtvár",“ poznamenal už s humorom pre Topky.sk.

Adam Mišík na premiére seriálu Metóda Markovič Hojer (Zdroj: Maarty)

Odvtedy svoje zdravie neberie na ľahkú váhu. „Je tam taký rešpekt k tomu, že niekedy to telo rezignuje, a to zdravie nie je vždy samozrejmosťou,“ uvedomil si Adam. Každopádne verí, že už sa nič podobné nestane a pevne dúfa, že sa mu to nevráti. Adam nám okrem trpkej minulosti porozprával aj plány do budúcnosti. Viac sa už dozviete z nášho videa vyššie.

