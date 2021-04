Českému spevákovi ochrnula polovica tváre: Najprv netušil, čo sa stalo a teraz... Môže za to úplná banalita!

PRAHA - Len koncom marca sme na Topkách písali o tom, že český spevák a herec Adam Mišík bol hospitalizovaný potom, čo ho začali sužovať vážne zdravotné ťažkosti. Mladému umelcovi ochrnula polovica tváre a ani on sám netušil, čo sa vlastne stalo. Hovorilo sa o "nejakej infekcii", no dnes už je jasné, že ide o oveľa vážnejší problém.

„Nie som tu s covidom, ale dostal som nejakú vírusovú infekciu. Prestala mi fungovať pravá polovica tváre, tak si ma tu pár dni nechajú,” uviedol Adam ešte v marci, pričom sa na Instagrame "pochválil" záberom obrovskej nálože liekov. Dnes sa jeho stav pomaly zlepšuje, prepustili ho z nemocnice a konečne sa prišlo na to, čo spôsobilo ochrnutie tváre.

Za všetko môže zápal mozgových blán. „Celé to pochádza z uhryznutia kliešťom v minulosti, sám so bol prekvapený, čo všetko to dokáže narobiť,” povedal Adam pre český Blesk, čím mnohých prekvapil. Len málokto by tušil, že uhryznutie kliešťom sa môže prejaviť aj po dlhšom čase.

Adamovi Mišíkovi ochrnula polovica tváre Zdroj: profimedia.sk

Teraz vraj nesmie sledovať televíziu a dokonca ani čítať, aby sa hybnosť jeho tváre dala opäť do poriadku. „Na začiatku som bral ohromné množstvo liekov, ale našťastie už ubúdajú, po prepustení už mám iba rehabilitácie. Teším sa na to, keď budem konečne zdravý,” dodal mladý umelec, ktorému prajeme, nech je čoskoro opäť zdravý a plný síl.