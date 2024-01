Samo Tomeček o detailoch ROZVODU: Od KONCA ide delí jedna návšteva SÚDU!

(Zdroj: Instagram ST)

BRATISLAVA - V septembri minulého roka verejnosť prekvapila správa o tom, že spevák Samuel Tomeček sa rozvádza. To, že jeho manželstvo s krásnou Sophie krachuje, prišlo len tri roky potom, čo si povedali svoje "áno! a zorganizovali svadbu. Dvojica však žila oddelene už dlhší čas a dokonca sa klebetilo aj o tom, že v živote muzikanta je iná žena. Ako to teda v skutočnosti je?

To, že so Sophie idú od seba, potvrdil aj samotný Samo. „Keďže sa začali objavovať správy z môjho súkromia, rozhodol som sa napísať jedno spoločné vyjadrenie ohľadom nášho manželstva. Už dlhší čas žijeme oddelene, zmenili sa nám priority v živote, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Zostávame však priateľmi. Príčinou nášho rozchodu nebola tretia osoba,“ vyjadril sa Tomeček v čase, keď informácia ohľadom ich rozchodu verejne "praskla".

Len pár dní potom, čo sa prevalilo, že sa manželia rozvádzajú, sa začalo klebetiť o tom, že spevák má blízko k Ivane Malecovej, ktorá je známa z českej verzie šou MasterChef. Od tohto obdobia prešli už štyri mesiace, no a aktuálne sa Samuel vyjadril ako rozvodu, tak aj k údajnej milenke. „S Ivkou sme sa spoznali na jednej akcii a odvtedy sme dobrí priatelia, ale pár netvoríme," povedal v rozhovore pre týždenník Život.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Redaktora spomínaného magazínu zaujímalo aj to, ako sa samo spätne pozerá na manželstvo so Sophie a či si myslí, že si vzájomne dali všetko, čo si dať mohli. „Ja sa na svoj život pozerám tak, že naozaj nič neľutujem. V rámci každého obdobia som sa snažil robiť maximum, čo dokážem. Toho sa držím," odpovedal Tomeček, ktorý dodal, že v budúcnosti túži po deťoch, no vie, že tie prídu až v momente, keď na to bude správny čas.

Aktuálne ešte stále rieši rozvod, definitívna bodka za manželstvom totiž stále nepadla. „Sme v rozvodovom konaní, ide už iba o jednu návštevu súdu. S manželkou sme zadobre, nerobíme si žiadne prieky, čo je super. Sme rozumní ľudia, sme v kontakte a máme to dobre nastavené," vyjadril sa umelec, ktorý hovorí, že za to, ako to medzi ním a Sophie momentálne je, je úprimne vďačný.

(Zdroj: RTVS)

„Presvedčil som sa o tom, že som si vybral správne, napriek tomu, že nám to nevyšlo. Tak ako sme niečo začali, vieme to aj normálne a ľudsky skončiť," priznal Tomeček, ktorý momentálne žiadnu inú ženu nehľadá. „Momentálne to nie je moja priorita. Ale keby láska prišla, tak sa tomu, samozrejme, nebránim," dodal Samuel.

(Zdroj: Instagram ST)