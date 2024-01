Samo Tomeček (Zdroj: Ján Zemiar)

Samo Tomeček mal pred svadbou so Sophiou sedemročný vzťah s dizajnérkou Kristínou, ktorá mu pomáhala rozbiehať aj spevácku kariéru. Namiesto zásnub či svadby prišiel rozchod a vo veľmi krátkom čase, vlastne po niekoľkých mesiacoch, obaja predstavili nových partnerov. Samo sa začal stretávať so Sophiou a po roku randenia sa v roku 2020 konala veľkolepá svadba. Zvony však dozvonili veľmi rýchlo…

Rozvod sa konal bez výstredností či škandálov a Samo so Sophiou vraj ostávajú naďalej priatelia. Vyvrátili aj dohady, že za rozchodom by mohol byť niekto tretí. Čas však neúprosne letí a dnes môže byť všetko ináč. Pokukuje už teda Samo po inej žene? „Teraz momentálne sa sústredím na kapelu a robím hlavne na sebarozvoji po všetkých stránkach… začal som sa o seba starať, aby som bol čo najlepší pre možnú budúcu potenciálnu partnerku,“ hovorí Samo, no o novej žene svojho života má jasnú predstavu: „Už viem, čo chcem...“ A prezradil, akú vlastnosť by mala mať. V rozhovore sa dozviete viac... TOTO je žena, ktorá si ho zaručene získa!

Tomeček sa o novej žene svojho života jasnejšie vyjadriť nemohol: TOTO JE ONA! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)