Samo Tomeček (Zdroj: Vlado Anjel)

Samo Tomeček sa po roku vzťahu so Sophiou v septembri 2020 oženil. Po necelých troch rokoch však prišiel rozvod. Ten je v procese, ale rozvodový papier ešte v rukách nemajú.

Spevák však neplače do vankúša, i keď nejaká tá slza predsa len vypadla: „Jasné, milión, a teda? Keď sa ľudia majú radi, tak je to pekné…“ Keď sa však ľudia majú radi, tak sa nerozchádzajú. Aj keď Samo nerád odhaľuje súkromie a dôvody rozchodu, predsalen niečo prezradil: „Nie je to vždy len o tom, že sa majú radi… to spolužitie prináša aj kompromisy,“ priznal pre Topky.sk.

(Zdroj: Instagram ST)

Ku kompromisu však zrejme muselo dôjsť aj pri delení majetku. Obaja mali citový vzťah k ich domu, ktorý budovali spoločne. Samo mal na starosti realizáciu a Sophia, vtedy ešte snúbenica, zariadenie v interiéri. „Spolu už dlho nebývame, ale nebúchali žiadne rakety a granáty...“ Po rozhodnutí, že pôjdu od seba, sa Samo začal viac venovať sebe a sústredenejšie na sebe pracovať: „Mám skvelého mental kouča, mám aj biznis kouča, a v podstate zdravotného kouča, lebo som mal zdravotné problémy…“ Našťastie je už v poriadku a snaží sa byť tým najlepším človekom aj pre svoje okolie. Celý rozhovor si môžete vypočuť nižšie.

Tomeček odkryl celú PRAVDU: Takto to mám po ROZVODE! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)