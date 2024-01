Slovenská kráska dovolenkuje vo Vietname: TOTO jej zlomilo srdce… FUJ, to je HRÔZA!

Soňa Štefková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Soňa Štefková sa už dlhé roky venuje modelingu a je mimoriadne úspešná. Vďaka tejto profesii už precestovala obrovský kus sveta, no posledné roky zahraničie navštevuje z omnoho príjemnejšieho dôvodu - kvôli rodinným dovolenkám s partnerom a ich milovanou dcérkou Lily. Nuž a najnovšie sa spoločne vydali až do ďalekej Ázie...

Sonička aj jej rodina si aktuálne užívajú pobyt po Vietmane a vychutnávajú si všetky jeho krásy. Rodinku toto miesto absolútne očarilo, no a pôvabná mamička sa okrem iného teší aj z netradičnej a rozmanitej stravy, keďže je už dlhé roky vegánka. Spoločne s partnerom Erikom a ich malou dcérkou sa vydali na potulky po rôznych miestach, pričom modelka všetko svedomito dokumentovala a je zrejmé, že ju táto skutočne očarila.

Teda, až na jeden detail. Ako sme už spomínali, brunetka už dlhé roky neje žiadne mäso. Nuž a... Zrejme netreba dodávať, že v Ázii sú špecialisti na "netradičné pokrmy". Teda, ak sa to tak dá vôbec nazvať. Soňa bola svedkom niečoho absolútne nechutného a nečudo, že tento zážitok v nej zanechal mimoriadne silné negatívne pocity. A smútok. Počas prechádzania jednej z uličiek na pulte uvidela pečených psov.

A ako zarytá ochrankyňa zvierat to znášala veľmi ťažko. „Sú tu ešte stále, žiaľ, dosť bežné miesta, ako toto. Áno, to, čo vidíte, je psie mäso predávajúce sa normálne na ulici. Na tento stánok sme narazili len tak na prechádzke. Oproti sa úplne normálne hrali deti. Mne išlo puknúť srdce," dodala modelka, ktorá priznala, že fotografiu, ktorú zverejnila, musel zhotoviť jej partner, pretože ona to nedokázala. „Tiež mu nebolo všetko jedno," prezradila Soňa, nuž a jej reakcii sa ani nemožno čudovať, keďže takýto pohľad by zrejme veľmi rozľútostil úplne každého.

Brunetka však hovorí, že aj Ázia sa postupne "poľudšťuje". „Pre mňa je toto zatiaľ najhoršia vec na Vietname. Aj keď sa to pomaly mení a čoraz viac reštaurácií a pouličných stánkov sa od jedenia psov dištancuje," napísala k záberu plagátu, ktorý hlása, že mačky a psíkovia nie sú jedlo, ale priatelia.

