Ráchel sa po ŠKANDÁLOCH darí: Mieri do ďalšej VEĽKEJ reality ŠOU!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V apríli minulého roku Slovenskom otriasla kauza medzi dnes už bývalými partnermi Ráchel Karnižovou a jej ex. Tomy Kotty ju mal dobiť, znásilniť a prišiel takmer o všetko. Počas posledných mesiacov sa ale ukazuje, že nie všetko bolo tak, ako to temperamentná ryšavka prezentovala a dá sa očakávať, že čelá situácia ešte bude mať šokujúce rozuzlenie. Nuž ale, nech je to akokoľvek, jedno je isté - Ráchel sa po tejto kauze začalo dariť ešte viac, ako predtým. A teraz...

Ráchel sa počas minulého roka predviedla v markizáckej šou Love Island. A hoci jej sprvu fandil len málokto a na jej adresu sa množili znechutené komentáre, spoločne s Claudom to napokon dotiahli až do samotného finále, kde obsadili tretie miesto. Nuž a vyzerá to tak, že Ráchel s televíznymi projektami ešte ani zďaleka neskončila.

Najnovšie sa na sociálnych sieťach začali šíriť informácie, že Karnižová miesti do ďalšej populárnej šou. Podľa toho, čo sa píše v pod príspevkami na jej profile na sociálnej sieti Instagram, by sa Ráchel mala objaviť s novej sérii Survivor. „Počula som, že ideš do Survivora. To bude šou," znie len jeden z mnohých komentárov.

Bývalá finalistka Miss Universe sa síce k celej záležitosti nevyjadrila, my sme teda o vyjadrenie požiadali televíziu Markíza. „Casting na reality show Survivor je v procese vývoja. O finálnej zostave súťažiach vás budeme včas informovať,“ povedala nám Zuzana Ďuricová, PR manažérka šou Survivor.

Nuž, čo k tomu dodať. Ak by to bola pravda, bude to určite zaujímavé, keďže Ráchel rozhodne nevyzerá ako typ, ktorý by dokázal prežiť v drsných podmienkach divočiny a ešte k tomu aj bez všetkých vymožeností moderného sveta...

