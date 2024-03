Kontroverzná Ráchel v Survivor NEUSPELA: Psychicky to NEZVLÁDLA… S PLAČOM v šou skončila!

Neudržala slzy! (Zdroj: Voyo)

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová (22) je kontroverzná postavička slovenského šoubiznisu. Najprv sa ukázala v romantickej šou Love Island a pred časom si to namierila do Survivor. Drsné podmienky ju zlomili psychicky a v šou skončila!

Ráchel Karnižová sa dlho v šou Survivor neohriala! Odlúčenie od najbližších ju psychicky položilo. Necítila sa v džungli sama sebou. Sama posledné dni tvrdila, že to nezvláda a chce ísť domov. Uvedomila si, že chce v realite urovnať vzťahy s rodinou. O rozprávkovú výhru ju pripravil duel, v ktorom prehrala. Z ostrova odchádzala so slzami v očiach...

K jej účinkovaniu sa vyjadrila aj na Instagrame. „Survivor mi dal fakt zabrať. Je mi fakt l'úto, že som nesplnila očakávania, aké ste odo mňa mali, ale uvedomila som si počas tej hry, že nechcem byť niekde, kde sa všetko točí okolo pretvárky a klamstiev. Ked' som sa dozvedela, že idem na Survivor, tak som sa snažila na to čo najlepšie pripraviť - cvičila som 2 mesiace pod dohľadom trénera, aby moje telo bolo pripravené. Ale moja hlava a povaha asi úplne nie. To sa mi podarilo, lebo hlad som zvládala v pohode, spalo sa mi dobre (ten spánok vonku mi najviac chýba, to bolo super)," napísala s tým, že si po návrate hovorila, že mohla vydržať o čosi dlhšie.

Rachel Karnižová (Zdroj: TV Nova)