Markizácky párik je po rozchode na nože: Fešákovi pretiekol pohár trpezlivosti... Teraz hovorím JA!

Rozhodol sa prehovoriť! (Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA/PRAHA - Vyzeralo to tak, že sa rozišli v dobrom a sú z nich kamaráti, no nie je všetko také, aké sa na prvý pohľad môže zdať. Markizácky párik si to cez sociálne siete nedaroval!

Ráchel Karnižová a Claude Lhotecký sa spoznali v markizáckej šou Love Island. Nezaľúbili sa do seba hneď, ale iskra medzi nimi preskočila až po čase. Na ostrove si zažili aj ťažšie chvíle, no zaľúbenci ich ustáli. Pestrý sexuálny život sa nehanbili ukazať ani pred kamerami, čím sa zapísali do pamäti mnohých Slovákov i Čechov.

V januári však markizácky párik oznámil rozchod: „Chceli by sme vám oznámiť, že síce o pár mesiacov neskôr, ale náš osobný Love Island tiež končí. Napriek tomu, ako veľmi sme si rozumeli, nehádali sa a bolo nám spolu dobre, tak máme v niektorých zásadných veciach rozdielne názory a každý asi aj trochu iný životný smer. Poznali sme sa v reality šou, ale aj tak to bolo z oboch strán všetko reálne a úprimné. Obaja sme sa k sebe správali veľmi pekne a aj napriek tomu, že sme sa mali tak radi a stále máme, rozhodli sme sa to ukončiť," vysvetlil v tom čase Claude.

Ryšavka neskôr v jednom z podcastov porozprávala detaily ich rozchodu. Podľa jej slov jej Claude v istý večer povedal, že si s ním nemá plánovať budúcnosť. Aj keď ju to spočiatku mrzelo, tvárila sa, že to predýchala a všetko je v úplnom poriadku. No nie je všetko tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dva mesiace po tom, ako sa ich cesty rozišli, zverejnila na svojom Instagrame vyjadrenie, ktoré exotického fešáka zarazilo.

(Zdroj: TV Markíza)

Jednu fanúšičku zaujímalo, či sa videli po návrate zo Survivor. „Hej, oslavovali sme spolu jeho narodeniny, keď som sa vrátila. Upiekla som mu tortu, on mi doniesol kvety a boli sme ok, fakt ako kamoši. Obaja sme sa zhodli na tom, že dobre, že sme to ukončili. A ešte sa ma aj pýtal, že kedy už budem môcť chodiť medzi ľudí, aby sme mohli ísť na jednu vec, čo sme mali dohodnutú," vyjadrila sa a pokračovala... „A minule pozerám a on ma unfollowol z ničoho nič. Spoločné fotky vymazané a píšem mu, že čo sa stalo a on mi dal len videné. A nezdvíha mi telefón. Takže čavendo si asi našiel novú frajerku, ktorá mu nariadila tieto opatrenia. Bejb, nemusíš sa báť, ja som neškodná," smeje sa.

Claudovi nedalo nezareagovať na slová Ráchel. No a jeho pohár trpezlivosti po tomto pretiekol! „Mám rád svoj pokoj a nepáči sa mi, keď niekto nasilu vyrýva, takže keď sa stane, že nám pohár pretečie, treba zasiahnuť. Na každú akciu je reakcia," začal z ostra. „Ja si myslím, že každý inteligentný človek spozná, keď sa ten druhý nechce s ním už baviť, nech je ten dôvod akýkoľvek a bude mať sebaúctu na to, nechať to plávať a nie mu vyvolávať každý deň," prezradil s tým, že vyvrátil Ráchel tvrdenie o tom, že spomínaný rozchod je už dávno za ňou. Viackrát sa totiž snažila dať to opäť "dokopy" a kontaktovala Clauda s tým, že jej chýba. Tiež nezabudol spomenúť, že žiadnu novú frajerku nemá. „Každopádne, aj keby som nejaké to dievča mal, tak sa určite nebude báť nikoho, kto mi zúfalo, bez odozvy, už týždeň vkuse vypisuje a vyvoláva," dodal na záver.