Porotkyňu z Nákupných maniačok VYHODILI zo slávnostnej premiéry: PORUŠILA pravidlá!

(Zdroj: Instagram E.F.)

PRAHA - V stredu sa do kín v Česku aj na Slovensku dostalo dlhoočakávané pokračovanie DC komiksovky Aquaman. Kým si novinku mohla vychutnať verejnosť, dostali príležitosť si ju pozrieť pozvaní hostia na slávnostnej premiére. Jednou z nich bola aj porotkyňa z jojkárskych Nákupných maniačok, Ema Fajnor (26). No hneď po príchode do kina ju čakala tvrdá facka. Pribehol k nej agresívny promotér a z podujatia ju vyhodil... Porušila vraj pravidlá!